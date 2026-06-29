La ONU advierte que la final del Mundial 2026 está en riesgo

La ONU advierte que sus estudios reflejan un aumento de los eventos climáticos extremos, alertando sobre los riesgos que el calor representa para la salud y el deporte mundial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Secretaría para el Cambio Climático, ha advertido que la final de la Copa Mundial de 2026 podría disputarse bajo condiciones de calor extremo debido a una intensa ola de altas temperaturas prevista para afectar a varias regiones de Estados Unidos. El informe señala que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, una situación que ya ha comenzado a impactar el desarrollo del torneo.

Durante la fase de grupos, varios encuentros se disputaron con temperaturas superiores a los niveles considerados seguros para la práctica del deporte de alto rendimiento. Además, un partido tuvo que ser suspendido durante dos horas por una tormenta eléctrica, un hecho poco habitual en la historia de los Mundiales. Para evaluar el riesgo real, la ONU utiliza el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), una herramienta que considera no solo la temperatura ambiente, sino también la humedad, el viento y la radiación solar, factores que determinan el nivel de estrés térmico para las personas.

El Mundial 2026 seguirá conforme a lp planeado

El informe advierte que al menos una cuarta parte de los encuentros programados podrían disputarse bajo condiciones de calor extremo, mientras que la gran mayoría de los partidos afrontan una mayor probabilidad de registrar temperaturas capaces de afectar el rendimiento físico de los jugadores. De acuerdo con la ONU, la ola de calor prevista para el fin de semana incrementa especialmente el riesgo para la final, así como para algunos partidos de cuartos de final y el encuentro por el tercer lugar.

Más allá de los futbolistas, el organismo internacional subraya que los aficionados también enfrentan importantes riesgos para su salud. Miles de personas permanecen durante horas expuestas al sol, tanto en los alrededores de los estadios como en los sistemas de transporte público. La ONU insiste en que el calentamiento global, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles, exige medidas urgentes para proteger tanto a deportistas como a espectadores, garantizando que eventos de esta magnitud puedan desarrollarse en condiciones seguras en el futuro.

MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MetLife Stadium

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