La periodista que vivió el tenso momento con Bielsa rompe el silencio

La comunicadora reveló que Bielsa ya había protagonizado un episodio similar en el debut ante Arabia Saudita, aunque sin cámaras. “Ya me la venía venir”, aseguró.

La periodista uruguaya Majo Paiva reveló nuevos detalles sobre el tenso episodio protagonizado por Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. En declaraciones concedidas a El Partidazo de Cope, la comunicadora explicó que la reacción del entrenador argentino no la tomó por sorpresa, ya que había experimentado una situación similar durante el debut de la selección uruguaya frente a Arabia Saudita. En aquella ocasión, sin embargo, el incidente no quedó registrado por las cámaras, por lo que pasó prácticamente desapercibido.

Paiva también aclaró que los insultos de Bielsa no estaban dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo encargado de la transmisión oficial de la FIFA. La periodista destacó que, pese a no haber tenido responsabilidad en lo sucedido, decidió disculparse con el profesional por considerar que representaba al entorno de la selección uruguaya. "Quiero aclarar, esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena", afirmó durante la entrevista.

Marcelo Bielsa en el ojo del huracán

La comunicadora explicó que, tras el incidente, conversó con el camarógrafo para expresarle sus disculpas. No obstante, el trabajador de la FIFA le respondió que comprendía perfectamente la situación y que ella no tenía ninguna culpa. "Con el que me disculpé, más allá de que no fue algo mío, pero es el técnico de mi selección, hasta este momento aún lo es. Entonces le pedí las disculpas correspondientes y el colega, que es trabajador de la FIFA, que habla solamente inglés, me dijo que no era inconveniente, que en realidad no había sido mi culpa, que era el técnico, que él entiende la situación de la eliminación, pero que tampoco es manera de hablar y obviamente estoy de acuerdo", relató.

Asimismo, Paiva explicó que su tranquilidad durante la entrevista se debió a que ya esperaba una reacción de ese tipo por parte de Bielsa. Recordó que el entrenador ya había mostrado signos de molestia desde el primer encuentro del torneo, incluso cuando el resultado no había sido desfavorable. "Ya me la vi venir con la eliminación. Dije, bueno, va a pasar algo similar. Y de alguna manera, por eso creo que estaba abstraída de verlo molesto y más allá de que se puso como se puso", expresó.

Finalmente, la periodista reveló que el enojo del técnico argentino se originó por un detalle mínimo durante la preparación de la entrevista posterior al partido. Según explicó, el equipo de producción únicamente le pidió a Bielsa que retrocediera unos pasos para mejorar el encuadre de la cámara, una espera que duró apenas entre 10 y 15 segundos. "¿Cuántos segundos pudo tener que esperar Bielsa? ¿Entre 10 y 15 segundos aproximadamente? Nada, lo estaban encuadrando, chicos. Simplemente le dijeron que retrocediera un paso, él se acomodó y le dijeron un poco más atrás y ahí fue donde explotó. Y bueno, ya lo escucharon", concluyó.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - EFE

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