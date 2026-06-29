Mbappé, a un paso de otro récord en el Mundial

El atacante del Real Madrid iguala a Ronaldo y Leônidas da Silva en goles en cruces mundialistas.

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de un registro histórico. El delantero de la selección de Francia está a un solo paso de convertirse en el máximo goleador histórico en los cruces eliminatorios del Mundial, un récord que actualmente comparte con dos leyendas del fútbol brasileño: Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.

Este martes, en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Suecia, en Nueva Jersey, el atacante del Real Madrid tendrá la primera oportunidad de quedarse en solitario con una marca que resume su impacto en las fases decisivas del torneo.

Mbappé ha firmado hasta ahora ocho goles en partidos de eliminación directa en sus dos únicas participaciones mundialistas: Rusia 2018 y Catar 2022. En su debut mundialista, siendo todavía adolescente, marcó dos tantos en el duelo de octavos de final ante Argentina y uno más en la final frente a Croacia, encuentro que coronó a Francia como campeona.

Kylian Mbappé en el partido entre Francia e Irak en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Cuatro años después, ya como líder absoluto de "Les Bleus", volvió a brillar en los cruces: anotó dos goles ante Polonia en octavos de final y completó una actuación histórica con tres tantos en la final frente a Argentina, aunque esta vez el título terminó en manos de la Albiceleste.

Con ese registro de ocho goles en ocho partidos de eliminación directa, el francés iguala la marca de Ronaldo Nazário y Leônidas da Silva, aunque con mejor promedio que ambos.

En el caso del brasileño, "O Fenômeno" sumó ocho goles en diez partidos de cruces mundialistas, destacando especialmente sus actuaciones en Francia 1998 y Corea/Japón 2002, donde fue decisivo en el camino hacia los títulos de la Canarinha.

Ronaldo anotó en el único duelo mundialista entre Brasil y Marruecos - FIFA

Leônidas da Silva, figura de los años 30, también dejó su huella con siete goles en apenas cuatro partidos eliminatorios, en una época sin fase de grupos y con formatos completamente distintos del torneo.

Por detrás aparece Lionel Messi, con cinco goles en doce partidos de eliminación directa, aunque el argentino mantiene el récord global de anotaciones en la historia de los Mundiales con 19 tantos.

A sus 27 años, Mbappé no solo tiene la oportunidad de romper una marca histórica, sino también de ampliar una trayectoria que ya lo coloca entre los grandes protagonistas de las fases decisivas del balompié mundial. Con información de EFE

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