Brasil enfrenta su primer “gran examen” del Mundial 2026

La selección de Carlo Ancelotti inicia la fase de eliminación directa del Mundial 2026 frente a un rival que ya sabe lo que es remontar a la Canarinha y que llega en un gran momento competitivo tras una fase de grupos sólida.

Brasil inicia este lunes en Houston la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un duelo que promete máxima exigencia ante Japón, un rival organizado, competitivo y con antecedentes recientes que alimentan la cautela en la Canarinha.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega tras una fase de grupos en crecimiento. Después de un empate inicial 1-1 ante Marruecos, Brasil reaccionó con contundencia y encadenó dos victorias por 3-0 frente a Haití y Escocia, resultados que le permitieron cerrar como líder de su grupo y reforzar sensaciones de candidatura.

Sin embargo, ahora comienza otra competición. El margen de error desaparece y cada detalle puede marcar la diferencia en un torneo que no perdona desconexiones.

En ese contexto, Vinicius Junior se presenta como la gran referencia ofensiva de la selección brasileña. El extremo del Real Madrid ha sido decisivo en la fase de grupos con cuatro goles: marcó ante Marruecos, anotó y asistió frente a Haití y firmó un doblete contra Escocia, consolidándose como la principal carta de ataque de la Canarinha.

Ancelotti, además, sigue pendiente de la situación física de Raphinha, quien arrastra una lesión muscular en el muslo sufrida durante el segundo partido ante Haití. Su participación en el encuentro es, por ahora, poco probable, lo que obliga al seleccionador a ajustar piezas en la zona ofensiva.

Entre las alternativas aparece Matheus Cunha, que aprovechó su oportunidad con gol ante Escocia, mientras que Neymar volvió a sumar minutos en la segunda parte y se mantiene como una opción para escenarios de partido cerrado, en los que su talento puede ser determinante.

En el centro del campo, Casemiro será una de las piezas clave para sostener el equilibrio ante el dinamismo del conjunto japonés, un equipo que ha crecido en los últimos años hasta convertirse en una selección capaz de competir de igual a igual ante las grandes potencias.

Mientras que el equipo dirigido por Hajime Moriyasu también ha firmado una fase de grupos sólida en el Mundial 2026, avanzando como segundo de un grupo exigente en el que se midió a selecciones de alto nivel y mostrando orden táctico, intensidad y eficacia en momentos clave.

En clave histórica, Brasil no ha conseguido estabilidad total en sus últimos Mundiales. En 2014 cayó en semifinales ante Alemania, en 2018 fue eliminado en cuartos por Bélgica y en 2022 volvió a despedirse en la misma ronda frente a Croacia en los penaltis, una secuencia que ha aumentado la presión en cada ciclo mundialista.

Celebración de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El partido en Houston marcará el inicio del tramo decisivo del Mundial para ambas selecciones. Brasil busca confirmar su condición de favorito, mientras que Japón intentará volver a sorprender a una de las grandes potencias del futbol mundial y seguir ampliando su mejor participación histórica en la Copa del Mundo.

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