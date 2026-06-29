Marruecos desafía a Países Bajos en uno de los cruces más exigentes del Mundial 2026

La selección marroquí, semifinalista en el Mundial 2022, se mide a Países Bajos en un cruce de alto nivel entre un equipo en crecimiento y otro obligado a confirmar su condición de candidato.

Marruecos y Países Bajos protagonizarán este lunes uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un enfrentamiento que reúne a dos selecciones con presente sólido, estilos contrastados y ambiciones elevadas en el torneo.

La selección marroquí llega reforzada por su condición de semifinalista en el Mundial de Catar 2022, una actuación que cambió su estatus en el fútbol internacional. Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, el equipo africano ha consolidado una identidad basada en el orden táctico, el equilibrio en todas sus líneas y una creciente confianza competitiva.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Marruecos mostró consistencia y capacidad para competir ante rivales de distintos perfiles. Igualó 1-1 frente a Brasil, venció 1-0 a Escocia y cerró con un triunfo 4-2 ante Haití, resultados que le permitieron avanzar como segundo del grupo C y mantener vivo su crecimiento dentro del torneo.

Marruecos derrotó a Haití en el grupo C del Mundial 2026 - EFE

Enfrente estará Países Bajos, una selección histórica que continúa persiguiendo el gran título que se le ha escapado en tres finales mundialistas (1974, 1978 y 2010). Con Ronald Koeman al mando, el conjunto neerlandés ha buscado consolidar una idea de juego basada en solidez defensiva, transiciones rápidas y eficacia en las acciones a balón parado.

Los neerlandeses lideraron su grupo tras empatar 2-2 con Japón, golear 5-1 a Suecia y superar 3-1 a Túnez, resultados que confirmaron su condición de aspirante serio en el Mundial 2026.

El cruce promete un choque de estilos equilibrado. Marruecos apuesta por la proyección de Achraf Hakimi, la calidad de Brahim Díaz y el momento goleador de Ismael Saibari, mientras que Países Bajos confía en la potencia ofensiva de Cody Gakpo, la movilidad de Donyell Malen y la presencia de Brian Brobbey en el área rival.

Celebración de Países Bajos ante Túnez en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Más allá de los nombres, el partido se presenta como una prueba de madurez para ambas selecciones. Marruecos busca confirmar que su irrupción en 2022 no fue un hecho aislado, mientras que Países Bajos necesita demostrar que está preparada para romper su histórico techo competitivo.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde se medirá a Canadá, que el domingo venció a Sudáfrica. Con información de EFE

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