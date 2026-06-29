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La eliminación en el Mundial provoca la dimisión del presidente del futbol Arabia Saudita

por Amilcar Avila
Arabia Saudita quedé eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026., EFE
Arabia Saudita quedé eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026. / FOTO: EFE

Yasser Al-Misehal deja el cargo tras siete años al frente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

El presidente de la Federación de Futbol de Arabia Saudita, Yasser Al-Misehal, presentó su dimisión este lunes tras siete años al frente del organismo, en una decisión vinculada directamente a la eliminación de la selección nacional en la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La federación confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, en el que se explicó que el resultado del combinado de Arabia Saudita no cumplió con las expectativas y objetivos trazados para la competición.

"El hecho de que la selección no haya logrado superar la fase de grupos no está alineado con nuestras aspiraciones deportivas. Asumo toda la responsabilidad y pido disculpas a los aficionados que esperaban una mejor actuación. He decidido dar un paso al costado para abrir una nueva etapa", señaló Al-Misehal en su mensaje de despedida.

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El presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, Yasser al-Misehal, dimitió tras la eliminación del Mundial 2026 - Redes

El dirigente pone así fin a un mandato iniciado el 29 de junio de 2019, cerrando un ciclo de siete años al frente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita.

En el plano deportivo, la selección saudita terminó su participación en el Grupo H en la última posición, sumando dos puntos tras empatar ante Cabo Verde y Uruguay, y caer por 4-0 frente a España. El equipo igualó en unidades con la selección uruguaya, pero la diferencia de goles determinó su eliminación del torneo.

Se trata de un nuevo revés para el conjunto de Arabia Saudita, que no logra consolidar su rendimiento en las últimas ediciones del Mundial, acumulando frustraciones en fases tempranas de la competición.

La salida de Al-Misehal abre ahora un nuevo escenario en la dirigencia del futbol saudita, que deberá definir el rumbo del proyecto deportivo de cara a los próximos años, en medio de la presión por mejorar el rendimiento de la selección en el escenario internacional. Con información de EFE

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