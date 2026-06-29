¿Por qué Neymar no tuvo minutos en el Brasil vs. Japón? Ancelotti revela el motivo

Aunque Neymar no sumó minutos ante Japón, las declaraciones de Ancelotti dejan claro que el delantero continúa siendo una alternativa importante.

La ausencia de Neymar sobre el terreno de juego durante la victoria de Brasil por 2-1 frente a Japón sorprendió a miles de aficionados que esperaban verlo ingresar desde el banquillo. Incluso, en el Estadio de Houston la hinchada pidió en varias ocasiones el ingreso del astro brasileño, pero el momento nunca llegó.

Tras el encuentro, el seleccionador Carlo Ancelotti explicó las razones por las que finalmente decidió no utilizar al delantero, pese a que sí estaba dentro de sus planes.

En declaraciones a SporTV, el entrenador italiano reveló que había conversado con Neymar durante el partido y que contemplaba darle minutos, especialmente si el compromiso se extendía hasta la prórroga.

Estaba esperando a Neymar en la prórroga. Hablé con él. Si no hubiéramos empatado el partido, habría entrado a los 60 o 65 minutos", explicó Ancelotti.

Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió por completo sus planes. Brasil logró igualar el marcador y posteriormente remontó el partido, por lo que el técnico consideró que no era necesario modificar un equipo que tenía el control del juego.

El estratega optó por mantener a los mismos futbolistas sobre el campo al entender que el funcionamiento colectivo estaba dando resultados y que no convenía alterar el equilibrio del equipo en un momento decisivo.

Brasil consiguió una remontada clave

La Canarinha logró darle vuelta al marcador gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Ancelotti destacó la reacción de sus dirigidos después de comenzar el encuentro en desventaja y elogió la paciencia que mostró el equipo para encontrar la victoria.

Merecíamos ganar. Nos marcaron un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. El equipo también estuvo bien en la primera parte. Un partido precioso", afirmó.

El entrenador también resaltó la profundidad de la plantilla brasileña y el nivel del rival.

Tenemos muchas opciones, tanto en el banquillo como en el campo. Japón no es un rival fácil. Son un equipo organizado y muy intenso. El hecho de que mereciéramos ganar es muy importante", concluyó.

Un gol sobre la hora mantiene vivo el sueño mundialista de Brasil Brasil venció 2-1 a Japón con un gol agónico de Gabriel Martinelli en el tiempo de reposición en Houston.

Aunque Neymar no sumó minutos ante Japón, las declaraciones de Ancelotti dejan claro que el delantero continúa siendo una alternativa importante para Brasil de cara a los octavos de final del Mundial.

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