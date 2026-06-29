Tiroteo en una fan zone del Mundial en San José deja un muerto y un herido grave

El suceso ocurrió en San Pedro Square, uno de los espacios habilitados para seguir la máxima fiesta del futbol en el Área de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos.

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un tiroteo registrado el domingo en San Pedro Square, un concurrido centro de ocio de la ciudad de San José, en California, que funciona como zona de aficionados para seguir el Mundial, informaron este lunes las autoridades locales.

De acuerdo con la Policía de San José, los agentes acudieron al área comprendida entre North Market Street y West Santa Clara Street tras recibir múltiples avisos por un tiroteo en la zona. Al llegar, encontraron a dos víctimas con heridas de bala.

"Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida", señaló el departamento policial en un comunicado oficial. Las autoridades añadieron que el caso está siendo investigado como un homicidio.

Tras el incidente, la policía procedió al cierre de varias calles aledañas y pidió a la población evitar la zona mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

El tiroteo se produjo en un área que durante las últimas semanas ha reunido a cientos de aficionados, al ser uno de los puntos habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes. Sin embargo, en el momento del ataque no se estaba proyectando ningún encuentro.

Según las autoridades, el único partido programado para la jornada del Mundial, el Sudáfrica-Canadá, ya había concluido horas antes del suceso, por lo que la zona no se encontraba en plena actividad futbolística al momento del tiroteo.

San Pedro Square se ha consolidado como uno de los principales puntos de reunión de aficionados en la región durante el Mundial, con una alta afluencia de público en distintos encuentros de la competición, lo que ha convertido el área en un espacio habitual de congregación deportiva y social.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar las circunstancias del tiroteo y la identidad del responsable. Con información de EFE

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