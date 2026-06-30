Ecuador llega fortalecido para “desafiar” a México en los dieciseisavos del Mundial

La Tri afrontará el decisivo duelo con la moral en alto tras eliminar a Alemania y con Moisés Caicedo como nuevo capitán, luego de que Enner Valencia le cediera la cinta de líder.

La selección de Ecuador afrontará uno de los desafíos más importantes de su participación en el Mundial 2026 con la confianza en alto y un renovado liderazgo dentro del grupo.

Después de conseguir una valiosa victoria sobre Alemania para avanzar a los dieciseisavos de final, la Tri se prepara para enfrentar a México con el objetivo de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece llega impulsado por el buen ambiente que se vive en el vestuario, donde Enner Valencia protagonizó uno de los momentos más significativos de la concentración al entregar la cinta de capitán a Moisés Caicedo, quien asumirá el liderazgo del combinado ecuatoriano a partir del compromiso frente al conjunto mexicano.

Celebración de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026 - Agencia EFE

"Moi, puedes venir un momento; hermano, esta cinta es para que la lleves. Cualquiera de los que está aquí la podría llevar porque todos somos ese líder que se necesita y tú eres ese líder", expresó Valencia ante sus compañeros, en un gesto que refleja la unión que existe dentro del plantel.

A sus 24 años, Caicedo se ha convertido en uno de los referentes de Ecuador. El mediocampista del Chelsea disputará como capitán un partido de máxima exigencia, respaldado por la experiencia adquirida en el Mundial de Catar 2022 y por el crecimiento que ha mostrado en el futbol europeo.

Más allá del cambio de liderazgo, Ecuador confía en mantener el nivel que exhibió durante la fase de grupos. El combinado sudamericano cuenta con futbolistas que conocen bien el balompié mexicano, como Jackson Porozo, Pedro Vite y Jordy Caicedo, un factor que podría resultar importante en un encuentro que promete ser muy disputado.

La altitud de la Ciudad de México tampoco representa una preocupación para la Tri. Acostumbrados a competir en condiciones similares en Quito, los ecuatorianos consideran que ese aspecto no supondrá una ventaja para su rival.

El historial, sin embargo, favorece al conjunto mexicano. Ecuador buscará romper una racha adversa frente al Tri y cobrarse la derrota sufrida en la Copa del Mundo de 2002. Para lograrlo deberá mantener la solidez mostrada en el torneo y mejorar la contundencia en ataque, uno de los aspectos que Beccacece ha señalado como prioridad. Con información de EFE

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