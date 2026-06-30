 Historial México vs. Ecuador en Copas del Mundo de la FIFA
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Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
45+
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Belgium BEL
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USA USA
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Historial México vs. Ecuador en Copas del Mundo de la FIFA

por Oscar Coronado
Enfrentamiento de Ecuador y México en 2002
Enfrentamiento de Ecuador y México en 2002 / FOTO: FIFA

Conoce además el listado de partidos oficiales que han tenidos las selecciones a lo largo de la historia.

Las selecciones de México y Ecuador se enfrentan en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy a las 19:00 horas, este es apenas el segundo juego en que se ven las caras en dicho torneo.

El historial de partidos es amplio, si tomamos en cuenta juegos amistosos y de carácter oficial. Los últimos resultados muestran un claro dominador, aunque todo eso queda de lado al momento del silbatazo inicial.

Duelos México vs. Ecuador en Mundiales 

Antes de Canadá, México y Estados Unidos 2026, estos combinados jugaron entre sí en una ocasión en la Copa Mundial. Ocurrió en Corea/Japón 2022 y hubo un ganador.

México 2-1 Ecuador en Corea / Japón 2002: La Selección Mexicana se quedó con el triunfo, pese a que la "Tricolor" se fue arriba en el marcador apenas a los cinco minutos, gracias a un tanto de Agustín Delgado.

El "Tri" tuvo que venir de atrás y Jared Borgetti puso el gol del empate al minuto 28. Gerardo Torrado anotó para la victoria, misma que fue vital para que México lograra terminar en la primera posición de su sector.

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Duelos oficiales México vs. Ecuador

Sumado al único encuentro disputado en la Copa Mundial, México y Ecuador han jugado siete partidos oficiales, el saldo es de cuatro triunfos para los mexicanos, dos empates y una victoria para la Tricolor. Acá un repaso de todos.

  • México 2-0 Ecuador - Copa América 1993
  • México 1-1 Ecuador - Copa América 1997
  • México 2-1 Ecuador - Copa América 2004
  • México 2-1 Ecuador - Copa América 2007
  • Ecuador 2-1 México - Copa América 2015
  • México 0-0 Ecuador - Copa América 2024
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Histórico México vs. Ecuador: 

Si sumamos los duelos en Copa Mundial, amistosos y de otras competiciones, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones.

El récord es 13 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y ocho empates.

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*Información FIFA.

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