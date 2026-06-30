Historial México vs. Ecuador en Copas del Mundo de la FIFA

Conoce además el listado de partidos oficiales que han tenidos las selecciones a lo largo de la historia.

Las selecciones de México y Ecuador se enfrentan en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy a las 19:00 horas, este es apenas el segundo juego en que se ven las caras en dicho torneo.

El historial de partidos es amplio, si tomamos en cuenta juegos amistosos y de carácter oficial. Los últimos resultados muestran un claro dominador, aunque todo eso queda de lado al momento del silbatazo inicial.

Duelos México vs. Ecuador en Mundiales

Antes de Canadá, México y Estados Unidos 2026, estos combinados jugaron entre sí en una ocasión en la Copa Mundial. Ocurrió en Corea/Japón 2022 y hubo un ganador.

México 2-1 Ecuador en Corea / Japón 2002: La Selección Mexicana se quedó con el triunfo, pese a que la "Tricolor" se fue arriba en el marcador apenas a los cinco minutos, gracias a un tanto de Agustín Delgado.

El "Tri" tuvo que venir de atrás y Jared Borgetti puso el gol del empate al minuto 28. Gerardo Torrado anotó para la victoria, misma que fue vital para que México lograra terminar en la primera posición de su sector.

El picante mensaje de Ecuador previo al duelo ante México A través de redes sociales, la selección ecuatoriana se mostró confiada en ser “local” en el Estadio Azteca.

Duelos oficiales México vs. Ecuador

Sumado al único encuentro disputado en la Copa Mundial, México y Ecuador han jugado siete partidos oficiales, el saldo es de cuatro triunfos para los mexicanos, dos empates y una victoria para la Tricolor. Acá un repaso de todos.

México 2-0 Ecuador - Copa América 1993

México 1-1 Ecuador - Copa América 1997

México 2-1 Ecuador - Copa América 2004

México 2-1 Ecuador - Copa América 2007

Ecuador 2-1 México - Copa América 2015

México 0-0 Ecuador - Copa América 2024

Astrólogo lanza preocupante predicción para México antes del duelo contra Ecuador La inquietante predicción de un astrólogo sobre México antes de enfrentar a Ecuador.

Histórico México vs. Ecuador:

Si sumamos los duelos en Copa Mundial, amistosos y de otras competiciones, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones.

El récord es 13 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y ocho empates.

Mundial 2026: Famoso streamer alemán es intimidado con un cuchillo en Ciudad de México Un recorrido para mostrar el ambiente mundialista en México terminó en una escena de miedo que rápidamente se volvió viral.

*Información FIFA.

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