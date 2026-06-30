El “efecto Guardiola” cambió el futbol de Noruega, según su entrenador

El técnico de Noruega, Stale Solbakken, aseguró que el cambio hacia un juego de mayor posesión ha transformado el estilo del país, ahora más equilibrado entre lo físico y lo técnico, en la antesala del duelo ante Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, afirmó que la evolución reciente del futbol en su país está directamente relacionada con la influencia de lo que denominó "la escuela de Guardiola", un modelo que ha impulsado una mayor apuesta por la posesión del balón y el juego asociado.

En la víspera del duelo de los dieciseisavos de final ante Costa de Marfil en el Mundial 2026, el técnico defendió la identidad de su equipo y subrayó que el conjunto noruego ha dejado atrás la idea de depender exclusivamente del juego directo y los balones largos hacia su principal referencia ofensiva, Erling Haaland.

"Tenemos jugadores que quieren el balón, están acostumbrados a tener la posesión, frente a lo que era el fútbol noruego antes, en el que primaba el juego físico", explicó Solbakken en conferencia de prensa en el estadio AT&T, sede del encuentro.

El seleccionador de Noruega añadió que este cambio estructural en el estilo del país ha sido impulsado por la influencia del entrenador español Pep Guardiola, cuyo modelo ha servido como referencia para varias generaciones de futbolistas noruegos.

Pep Guardiola es considerado por muchos como uno de los mejores entrenadores - Agencia EFE

"Han surgido muchos talentos y hemos ido mejorando. La escuela de Guardiola ha influido sobre el fútbol noruego, queremos tener la posesión y hemos dejado un poco el aspecto físico. Creo que tenemos una combinación fabulosa entre lo que era el pasado, con juego largo y jugadas a balón parado, y el de ahora", señaló.

Solbakken sostuvo que esta evolución ha permitido a Noruega competir de mejor manera ante selecciones de mayor peso histórico en el fútbol internacional.

En cuanto al rival, el técnico advirtió que Costa de Marfil representa un desafío exigente por su potencia física y su intensidad. "Será un partido igualado", pronosticó.

El entrenador también abordó la situación de Alexander Sorloth, quien ha tenido un papel menos protagonista del esperado durante el torneo, aunque defendió su importancia dentro del sistema de juego.

"Sorloth lo hizo muy bien después de 50 minutos con Senegal. Es un jugador muy importante para nosotros, para romper líneas y en defensa se ha mostrado muy sólido", afirmó, destacando su evolución dentro del equipo de Noruega.

Alexander Sorloth es uno de los referentes del ataque de Noruega - FIFA

Solbakken explicó además que la decisión de rotar ante Francia respondió a la carga física del plantel, y aseguró que el grupo llega en buenas condiciones al tramo decisivo del Mundial, en un ambiente interno positivo.

Finalmente, el seleccionador de Noruega elogió a Erling Haaland, a quien consideró un ejemplo para el resto del equipo por su capacidad goleadora y su intuición dentro del área.

"Haaland es un buen ejemplo para el resto con lo que hace en el terreno de juego. Aporta un físico fabuloso, pero también una intuición que no se puede entrenar", concluyó. Con información de EFE

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