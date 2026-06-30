 Fenómeno viral 'Dictador Mbappé' resurge en el Mundial 2026
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Fenómeno viral 'Dictador Mbappé' resurge en el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Kylian Mbappé y el video viral de &quot;Dictador&quot;
Kylian Mbappé y el video viral de "Dictador" / FOTO: EFE

Las redes sociales están llenas de videos generados con inteligencia artificial que muestran a la estrella del Real Madrid caracterizado como un líder militar despiadado.

Los récords, los goles y la jerarquía que ha demostrado Kylian Mbappé en lo que va de Mundial han reactivado un fenómeno viral que presenta al delantero francés como un general autoritario. Se trata de la tendencia 'Dictador Mbappé' o su variante 'Kylian Dictador'.

Durante estas semanas de la Copa del Mundo, las redes sociales están llenas de videos generados con inteligencia artificial que muestran a la estrella del Real Madrid caracterizado como un líder militar despiadado dentro y fuera del campo.

Muchas de estas piezas audiovisuales tienen como banda sonora temas del saudí Abu Ali, un 'munshid', como se conocen a los intérpretes de cantos religiosos islámicos, dando una atmósfera más heroica y solemne.

La tendencia, que acumula millones de visualizaciones en las diferentes plataformas, se originó al parecer cuando aún estaba en las filas del París Saint-Germain (PSG).

Allí se empezó a moldear la narrativa de que el talento de Bondy manejaba a su antojo los designios del club francés, incluida la confección de la plantilla. Se le atribuyeron incluso las salidas del argentino Lionel Messi y del brasileño Neymar.

Mbappé, a un paso de otro récord en el Mundial

El atacante del Real Madrid iguala a Ronaldo y Leônidas da Silva en goles en cruces mundialistas.

Video de Mbappé toma popularidad en Mundial 2026

En el Real Madrid continuó la broma y en el Mundial 2026 ha resurgido con fuerza a partir de un par de gestos de poder del exjugador del Mónaco.

El primero fue en el Francia-Irak de la fase de grupos. Mbappé, vestido de corto, señaló a los jardineros en qué partes del césped del Lincoln Financial Field de Filadelfia había que achicar agua tras la tormenta que obligó a suspender el partido durante dos horas.

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Kylian Mbappé en el partido entre Francia e Irak - Agencia EFE

El segundo tuvo lugar en el cierre de la fase de grupos ante Noruega. El crac francés, al ser sustituido, le pidió al árbitro que le pasara el brazalete de capitán a Aurélien Tchouaméni en vez de dárselo él directamente a su compañero.

El colegiado inglés Michael Oliver cumplió sin rechistar 'la orden', aunque en realidad Mbappé trataba de cumplir a rajatabla la nueva normativa FIFA que contempla sanciones para un jugador que tarda más de 10 segundos en salir del campo durante una sustitución.

*Información EFE.

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