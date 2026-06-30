La FIFA defiende el calendario del Mundial ante las alertas por calor extremo

La FIFA aseguró que el calendario del Mundial fue diseñado considerando escenarios de calor extremo y perfiles climáticos de las sedes.

La FIFA recordó este martes que realizó "un ejercicio integral de preparación" para el Mundial 2026, en el que tuvo en cuenta situaciones de "condiciones meteorológicas extremas" al elaborar el calendario del torneo.

Según el organismo, la planificación de los partidos se diseñó considerando "los perfiles climáticos locales y la infraestructura de las dieciséis sedes", con el objetivo de equilibrar los requisitos deportivos, operativos y de retransmisión, además de minimizar los desplazamientos y maximizar los días de descanso.

La respuesta de la FIFA llega tras un informe de la Secretaría para el Cambio Climático de la ONU, difundido el lunes, en el que se advierte que al menos una cuarta parte de los partidos del torneo, 26 de los 104 encuentros, se disputarán en condiciones de "calor extremo".

El documento también señala que la ola de calor prevista para este fin de semana en Estados Unidos podría poner en riesgo la final del torneo, que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey, así como dos partidos de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto, debido a las elevadas temperaturas de bulbo húmedo, un indicador clave para medir el estrés térmico en el ser humano.

En su respuesta, la FIFA aseguró que ya había adoptado medidas preventivas antes del inicio del torneo. Entre ellas, destacó la limitación de partidos al aire libre en las horas de mayor calor, el ajuste de horarios en determinados mercados y la prioridad, en la medida de lo posible, de estadios cubiertos para las franjas horarias más cálidas.

El organismo también explicó que se creó un grupo de trabajo específico para la mitigación de enfermedades relacionadas con el calor, integrado por expertos médicos y operativos, encargado de elaborar directrices estandarizadas y planes de acción para los estadios en caso de alertas de riesgo.

Además, la FIFA afirmó que realiza un monitoreo en tiempo real de las condiciones climáticas, incluyendo la temperatura de bulbo húmedo y el índice de calor, y que está preparada para activar protocolos de contingencia si se presentan fenómenos meteorológicos extremos durante el torneo. Con información de EFE

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