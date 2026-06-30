Haaland rompe todos los registros con una racha goleadora descomunal con Noruega

Estos son los números que explican el nivel imparable de Haaland.

Erling Haaland sigue agrandando su leyenda con la selección de Noruega. El delantero volvió a marcar en la victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil en el Mundial de 2026, un resultado que aseguró la clasificación de los nórdicos a los octavos de final y extendió una impresionante racha goleadora que ya lo coloca entre los atacantes más dominantes del fútbol internacional.

Con su tanto en el AT&T Stadium de Dallas, Haaland alcanzó 25 goles en sus últimos 13 partidos oficiales con Noruega, una cifra extraordinaria que confirma su capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Además, el atacante suma 60 goles en apenas 53 encuentros con la selección absoluta, un registro que sigue pulverizando marcas históricas.

El goleador noruego también mantiene un rendimiento sobresaliente en los Mundiales, donde acumula 14 anotaciones en sus últimos cuatro partidos disputados entre todas las categorías, consolidándose como una de las máximas amenazas ofensivas del torneo.

Nusa abrió el camino

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y ocasiones para ambos equipos. Costa de Marfil mostró iniciativa desde los primeros minutos, generando peligro con Ghislain Konan, Yan Diomandé, Ange-Yoan Bonny y Nicolas Pépé, mientras Noruega apostó por esperar el momento adecuado para golpear.

Cuando el conjunto africano parecía más cerca del primer tanto, apareció Antonio Nusa con una brillante definición para adelantar a los europeos. El joven atacante colocó el balón lejos del alcance del guardameta y firmó el 1-0 antes del descanso.

Haaland apareció en el momento decisivo

En la segunda mitad, Costa de Marfil aumentó la presión y encontró el empate en el minuto 74 gracias a una espectacular definición de Amad Diallo, que había ingresado desde el banquillo y cambió el ritmo del partido.

Sin embargo, cuando el duelo parecía encaminado hacia un desenlace incierto, Noruega volvió a demostrar su eficacia. Una rápida combinación ofensiva terminó con Haaland empujando el balón al fondo de la red para establecer el definitivo 2-1 y sellar la clasificación de su selección.

El tanto no solo significó el pase a los octavos de final, sino que permitió al delantero seguir ampliando una racha histórica que parece no tener freno.

Gol agónico de Haaland mete a Noruega en octavos de final Noruega superó 2-1 a Costa de Marfil con un gol de Erling Haaland en los minutos finales y aseguró su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Brasil.

Un récord tras otro

Los números de Haaland reflejan un dominio absoluto con la camiseta de Noruega:

25 goles en sus últimos 13 partidos oficiales con la selección.

60 goles en 53 partidos con el combinado nacional.

14 goles en sus últimos cuatro encuentros mundialistas entre todas las categorías.

Con estadísticas que desafían cualquier comparación y un impacto decisivo en cada compromiso, Haaland continúa escribiendo una de las etapas más brillantes que haya vivido la selección noruega y se perfila como uno de los grandes protagonistas del Mundial de 2026.

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