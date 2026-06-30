 Resultado Costa de Marfil vs. Noruega - Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Ivory Coast Ivory Coast Norway Norway 01
52:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
51
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega

por Christoper Chang
Costa de Marfil vs. Noruega - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Costa de Marfil vs. Noruega - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Costa de Marfil vs. Noruega en actividad de los dieciseisavos de final.

El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del partido entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones llegan a este partido tras finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos.

Costa de Marfil tiene varias estrellas consolidadas y emergentes en su haber, nombre como Nicolás Pepé y Yan Diomande lideran el ataque del conjunto africano que quiere dar la sorpresa en Dallas. Por el otro lado, en Noruega, el nombre que más resuena es el de Erling Haaland, quien lleva 4 goles en su primer Mundial y quiere seguir ampliando su cuota goleadora en el presente torneo.

Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Ivory Coast
Sistema: 4-1-4-1
Minuto: 52'
0 - 1
30/06/2026 - 11:00
Actualizar marcador
Norway
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela

Incidencias del partido

39'
goal
Gol de A. Nusa. Norway deja el marcador 0 - 1
45+1'
card
A. Nusa ve tarjeta amarilla

Goles

  • 39'
    Gol
    A. Nusa (0 - 1)

Tarjetas

  • 45+1'
    Tarjeta
    A. Nusa - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Ivory Coast

  • 25/06
    Curacao
    Curacao 0 - 2 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Germany
    Germany 2 - 1 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Ivory Coast
    Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    Philadelphia Union II
    Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Norway

  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    Norway
    Norway 3 - 2 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Iraq
    Iraq 1 - 4 Norway
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Ivory Coast
Norway
10
Tiros de esquina
2
11
Saques de banda
12
6
Tiros libres
3
1
Saques de meta
10
0
Penal
0
0
Cambio
0
34
Ataques
66
38
Ataques peligrosos
20
1
Remates al arco
2
4
Remates desviados
4
5
Remates totales
6
1
Remates a puerta
2
4
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
3
4
Remates dentro del área
5
1
Remates fuera del área
1
1
Faltas
5
1
Fuera de juego
1
46%
Posesión
54%
0
Tarjetas amarillas
1
1
Atajadas
1
215
Pases totales
271
179
Pases precisos
234

Alineaciones

Ivory Coast
  • Yahia Fofana
  • Guéla Doué
  • Odilon Kossounou
  • Emmanuel Agbadou
  • Ghislain Konan
  • Ibrahim Sangaré
  • Nicolas Pépé
  • Franck Kessié
  • Christ Inao Oulaï
  • Yan Diomande
  • Ange-Yoan Bonny
Norway
  • Ørjan Nyland
  • Marcus Pedersen
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Patrick Berg
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Antonio Nusa
Etiquetas
FútbolNoruegaCosta de MarfilDallasDestacadasUniverso Futbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver