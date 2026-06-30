EN VIVO. Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega

Sigue todas las incidencias del Costa de Marfil vs. Noruega en actividad de los dieciseisavos de final.

El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del partido entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones llegan a este partido tras finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos.

Costa de Marfil tiene varias estrellas consolidadas y emergentes en su haber, nombre como Nicolás Pepé y Yan Diomande lideran el ataque del conjunto africano que quiere dar la sorpresa en Dallas. Por el otro lado, en Noruega, el nombre que más resuena es el de Erling Haaland, quien lleva 4 goles en su primer Mundial y quiere seguir ampliando su cuota goleadora en el presente torneo.

Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Ivory Coast Sistema: 4-1-4-1 Minuto: 52' 0 - 1 Actualizar marcador Norway Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Jesús Valenzuela, Venezuela Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 39' Gol de A. Nusa. Norway deja el marcador 0 - 1 45+1' A. Nusa ve tarjeta amarilla Goles 39' A. Nusa (0 - 1) Tarjetas 45+1' A. Nusa - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Ivory Coast 25/06 Curacao 0 - 2 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

20/06 Germany 2 - 1 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

09/06 Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Últimos de Norway 26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Ivory Coast Norway 10 Tiros de esquina 2 11 Saques de banda 12 6 Tiros libres 3 1 Saques de meta 10 0 Penal 0 0 Cambio 0 34 Ataques 66 38 Ataques peligrosos 20 1 Remates al arco 2 4 Remates desviados 4 5 Remates totales 6 1 Remates a puerta 2 4 Remates fuera 1 0 Remates bloqueados 3 4 Remates dentro del área 5 1 Remates fuera del área 1 1 Faltas 5 1 Fuera de juego 1 46% Posesión 54% 0 Tarjetas amarillas 1 1 Atajadas 1 215 Pases totales 271 179 Pases precisos 234 Alineaciones Ivory Coast Ivory Coast Yahia Fofana

Guéla Doué

Odilon Kossounou

Emmanuel Agbadou

Ghislain Konan

Ibrahim Sangaré

Nicolas Pépé

Franck Kessié

Christ Inao Oulaï

Yan Diomande

Ange-Yoan Bonny Norway Norway Ørjan Nyland

Marcus Pedersen

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Patrick Berg

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Antonio Nusa

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