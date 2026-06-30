EN VIVO. Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega

Sigue todas las incidencias del Costa de Marfil vs. Noruega en actividad de los dieciseisavos de final.
El AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario del partido entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones llegan a este partido tras finalizar en el segundo lugar de sus respectivos grupos.
Costa de Marfil tiene varias estrellas consolidadas y emergentes en su haber, nombre como Nicolás Pepé y Yan Diomande lideran el ataque del conjunto africano que quiere dar la sorpresa en Dallas. Por el otro lado, en Noruega, el nombre que más resuena es el de Erling Haaland, quien lleva 4 goles en su primer Mundial y quiere seguir ampliando su cuota goleadora en el presente torneo.
Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Noruega
Incidencias del partido
Goles
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39'A. Nusa (0 - 1)
Tarjetas
-
45+1'A. Nusa - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Ivory Coast
-
25/06Curacao 0 - 2 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
-
20/06Germany 2 - 1 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
-
15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
-
09/06Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
-
04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Últimos de Norway
-
26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
-
23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
-
17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
-
07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Yahia Fofana
- Guéla Doué
- Odilon Kossounou
- Emmanuel Agbadou
- Ghislain Konan
- Ibrahim Sangaré
- Nicolas Pépé
- Franck Kessié
- Christ Inao Oulaï
- Yan Diomande
- Ange-Yoan Bonny
- Ørjan Nyland
- Marcus Pedersen
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Patrick Berg
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Antonio Nusa