“Esta derrota es culpa de Koeman”: Ibrahimovic estalla tras la eliminación de Países Bajos

El exdelantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, criticó duramente el planteamiento del seleccionador tras la eliminación de la 'Oranje' en el Mundial 2026.

Las críticas al planteamiento de Ronald Koeman tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026 encontraron una voz especialmente contundente. Zlatan Ibrahimovic, exinternacional sueco formado en la escuela del Ajax, cargó con dureza contra el seleccionador y cuestionó la identidad del equipo neerlandés.

"Esta derrota es culpa de Koeman. No reconocí a este equipo holandés. Perdió su identidad", afirmó Ibrahimovic en declaraciones a "Fox".

"Siempre me enseñaron: atacar, atacar, atacar. Esta no es la identidad holandesa. Koeman parecía un entrenador italiano, jugando para no perder", añadió.

El exdelantero reabrió así el debate sobre la esencia del balompié neerlandés, históricamente asociado al llamado "futbol total", un modelo que marcó época en los años 70 bajo la dirección de Rinus Michels y la influencia de Johan Cruyff. Aquel equipo, conocido como la "Naranja Mecánica", se convirtió en un referente mundial pese a caer en la final del Mundial de 1974.

Desde entonces, la "Oranje" ha mantenido una fuerte tradición de talento ofensivo con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Arjen Robben o Robin van Persie, aunque sin lograr repetir un título mundial.

En el torneo, Países Bajos se despidió en los dieciseisavos de final con un planteamiento conservador que generó críticas en su entorno. Ante Marruecos, el equipo apenas alcanzó un 30% de posesión, un dato que reforzó las dudas sobre el enfoque táctico de Koeman.

El técnico neerlandés ya había mostrado señales similares durante la fase de grupos, especialmente en el debut ante Japón, cuando pasó a una línea de cinco defensas tras adelantarse en el marcador, permitiendo el empate rival en el tramo final.

Las críticas también llegaron desde dentro del futbol neerlandés. Arnold Muhren, exinternacional, cuestionó el planteamiento del equipo, mientras que Nigel de Jong, director deportivo de la federación, reconoció la decepción por no alcanzar el objetivo de semifinales.

"El objetivo eran las semifinales. No se logró. Estuvimos lejos", admitió De Jong, sin confirmar el futuro del seleccionador.

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