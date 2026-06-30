Irán se despide de Tijuana entre muestras de afecto tras su participación en el Mundial 2026

La selección iraní abandonó México luego de quedar eliminada en la fase de grupos, en medio de agradecimientos de aficionados y un ambiente de cercanía que marcó su estancia en la ciudad fronteriza.

La selección de Irán se despidió este martes de la ciudad de Tijuana en medio de muestras de afecto por parte de aficionados, tras concluir su participación en el Mundial 2026.

Más de un centenar de personas se congregó a las afueras del hotel donde se hospedaba el equipo de Irán para agradecer la cercanía mostrada durante su estancia en territorio mexicano.

Con banderas, camisetas y carteles, los seguidores acompañaron la salida de la delegación iraní en un ambiente de despedida emotiva. Los jugadores respondieron al gesto acercándose a los aficionados, firmando autógrafos, tomándose fotografías y compartiendo un último momento con quienes se reunieron para despedirlos.

Durante el encuentro, los presentes corearon consignas como "¡Irán, hermano, ya eres mexicano!", en una muestra del vínculo que se generó entre el equipo y la afición local durante su paso por la ciudad fronteriza.

En un mensaje dirigido a los asistentes, miembros de la selección de Irán agradecieron el apoyo recibido y destacaron que, aunque regresaban a su país, se llevaban consigo el cariño de la gente. Incluso señalaron que "el corazón y el alma" del grupo permanecerán en Tijuana tras la experiencia vivida durante el torneo.

La selección de Irán cerró su participación en la Copa del Mundo después de disputar la fase de grupos, en la que registró tres empates ante Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda, resultados que no fueron suficientes para avanzar a la siguiente ronda.

Tijuana funcionó como base de operaciones del equipo durante el torneo debido a complicaciones logísticas relacionadas con su estancia en Estados Unidos, lo que llevó a la delegación a establecerse en la ciudad fronteriza durante la competencia.

En ese contexto, la estancia del conjunto de Irán estuvo marcada por la cercanía con la afición local, algo que incluso fue reconocido por autoridades y representantes del equipo como un elemento clave en su experiencia durante el Mundial.

La despedida de este martes cerró oficialmente el paso de Irán por Tijuana, dejando imágenes de convivencia que se viralizaron en redes sociales y reforzaron el carácter humano de su participación en la Copa del Mundo 2026. Con información de EFE

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