 Manuel Neuer: Decisión crucial tras derrota
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¡Amargo adiós! Manuel Neuer tomó importante decisión tras la derrota ante Paraguay

por Emisoras Unidas
Manuel Neuer , Manuel Neuer
Manuel Neuer / FOTO: Manuel Neuer

La derrota frente a Paraguay no solo marcó el adiós de Alemania del Mundial 2026, sino también el cierre de una de las carreras más legendarias del fútbol internacional.

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 dejó una noticia que sacudió al fútbol internacional.  El histórico guardameta Manuel Neuer confirmó su retiro definitivo de la selección alemana tras caer en la tanda de penales ante Paraguay.

Con lo anterior, pone fin a una brillante trayectoria que lo convirtió en uno de los mejores porteros de todos los tiempos. El encuentro terminó igualado 1-1 luego de los 120 minutos reglamentarios, pero la Albirroja fue más efectiva desde los once pasos y se impuso 4-3, consumando una de las mayores sorpresas del torneo.

Aunque Neuer logró detener un penal en la definición, no fue suficiente para evitar la eliminación de la selección germana. Tras el partido, el experimentado arquero de 40 años no ocultó su tristeza y calificó la derrota como "extremadamente amarga".

Además, confirmó que este compromiso fue el último defendiendo la camiseta de Alemania, cerrando una carrera internacional que comenzó en 2009 y que incluyó la conquista del Mundial de Brasil 2014. El retiro de Neuer llega después de haber regresado de manera excepcional a la selección para disputar el Mundial 2026.

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Su convocatoria generó debate en Alemania, ya que el técnico Julian Nagelsmann decidió darle la titularidad por encima de otros guardametas que habían disputado el proceso clasificatorio.  Mientras tanto, la selección de Paraguay continúa escribiendo una historia memorable en el torneo.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro eliminó por primera vez a Alemania en una definición por penales en un Mundial, un hecho inédito que confirma el gran momento que vive la selección sudamericana.

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Con esta victoria, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia, programado para este 30 de junio. El encuentro por el pase a los cuartos de final se disputará el próximo 4 de julio y representa una oportunidad histórica para que la Albirroja siga sorprendiendo en el campeonato.

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