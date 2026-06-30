Raphina el primer jugador en pedir el ingreso mínimo vital en clasificar a octavos del Mundial 2026

Brasil ya está en octavos y Raphinha volvió a ser tendencia por una razón que nadie esperaba.

Raphinha volvió a colocarse en el centro de la conversación durante el Mundial 2026, pero esta vez no solo por lo que ocurre dentro de la cancha. En redes sociales se viralizó que el jugador brasileño se habría convertido en el primer futbolista en pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y, al mismo tiempo, clasificar a los octavos de final con su selección.

La versión que circula apunta a que el delantero habría solicitado esta ayuda tras supuestas complicaciones financieras que enfrentó en los últimos días. Aunque el tema ha generado miles de comentarios, memes y reacciones, hasta el momento no existe una confirmación oficial del entorno del jugador sobre dicha solicitud.

Raphinha - Raphinha

Lo cierto es que Brasil vive un momento clave en el Mundial 2026. La Canarinha derrotó 2-1 a Japón en los 16avos de final, con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, y logró instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo. Actualmente, Brasil se encuentra en octavos de final, donde espera rival entre Costa de Marfil y Noruega. Ese partido será determinante para conocer contra quién continuará su camino la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

El caso de Raphinha se volvió todavía más llamativo porque el jugador del Barcelona también arrastra molestias físicas. Días atrás, medios deportivos reportaron que sufrió una lesión muscular en el muslo derecho, situación que puso en duda su continuidad en el Mundial 2026.

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Pese a ese panorama, su nombre quedó ligado a una de las historias más comentadas del torneo: un futbolista de élite, protagonista con Brasil, convertido en tendencia por una supuesta solicitud del IMV. Entre la sorpresa, la burla y la curiosidad, los aficionados han mantenido viva la conversación en redes.

El jugador que está siendo acusado de fetiche sexual racista Lo que parecía un fichaje prometedor, ahora está rodeado de una polémica que ha sacudido al fútbol europeo.

Mientras tanto, Brasil intenta concentrarse en lo deportivo. La clasificación a octavos mantiene intacto el sueño de pelear por el título, aunque el equipo sabe que cada fase será más exigente.

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