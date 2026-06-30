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Funcionario de Trump se burla de Irán tras su eliminación del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
La selección iraní, que acabó tercera de grupo y está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos, dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle, tras su polémico empate contra Egipto., Agencia EFE
La selección iraní, que acabó tercera de grupo y está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos, dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle, tras su polémico empate contra Egipto. / FOTO: Agencia EFE

El funcionario también reconoció su satisfacción cuando las autoridades estadounidenses retiraron las visas temporales otorgadas al equipo iraní al finalizar su estancia.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que se sintió "muy contento" por la eliminación de Irán en el Mundial 2026, declaraciones que han generado controversia tanto en el ámbito deportivo como diplomático, según reportó ESPN.

Durante una reunión informativa centrada en las labores de seguridad del evento, Mullin fue más allá y afirmó:

Me alegra que hayan terminado y que no vayan a regresar", en referencia a la delegación iraní tras su salida del país al concluir su participación en la competición.

El funcionario también reconoció su satisfacción cuando las autoridades estadounidenses retiraron las visas temporales otorgadas al equipo iraní al finalizar su estancia.

Me puse muy contento cuando pudimos retirarles las visas y les dijimos que podían abandonar Estados Unidos, y puede que haya cantado un par de canciones o incluso haya bailado de alegría", añadió.

Las declaraciones se producen en un contexto ya marcado por la tensión política entre Estados Unidos e Irán, intensificada meses antes del torneo tras una serie de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Ese clima diplomático ya había generado controversia en torno a la participación de la selección asiática en el campeonato.

Pese al entorno político, Irán logró competir en el torneo y estuvo cerca de avanzar a los dieciseisavos de final. El conjunto iraní empató sus tres partidos de la fase de grupos y llegó a la última jornada con opciones, pero un gol anulado ante Egipto por un fuera de juego muy ajustado terminó dejándolo fuera de la siguiente ronda.

Irán responde 

Tras conocerse las declaraciones del funcionario estadounidense, un portavoz de la federación iraní respondió con dureza, denunciando un trato hostil hacia su selección durante el torneo.

Los iraníes están acostumbrados al maltrato y a las mentiras de funcionarios estadounidenses, por lo que estas declaraciones hostiles no sorprenden a nadie en nuestro país", señaló.

El comunicado añadió que este tipo de comentarios "demuestran una vez más que las autoridades de Estados Unidos no respetan el derecho internacional ni los principios que deberían regir la organización de un evento deportivo de alcance mundial".

Irán se despide de Tijuana entre muestras de afecto tras su participación en el Mundial 2026

La selección iraní abandonó México luego de quedar eliminada en la fase de grupos, en medio de agradecimientos de aficionados y un ambiente de cercanía que marcó su estancia en la ciudad fronteriza.

Asimismo, la federación sostuvo que la actitud del funcionario "dice más de él que del equipo", calificando sus palabras como una muestra de "mezquindad" hacia una selección que simplemente compitió en el escenario internacional.

El cuerpo técnico iraní también se refirió indirectamente al ambiente vivido durante el torneo. Tras el partido ante Nueva Zelanda, el entrenador había sugerido que existía una falta de voluntad para que Irán continuara en la competición, algo que las recientes declaraciones de Mullin han vuelto a poner en el centro del debate.

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