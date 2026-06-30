El inesperado encuentro entre Messi y Spider-Man que revoluciona las redes

El capitán argentino protagoniza un promocional oficial de “Spider-Man: Un nuevo día” junto con Tom Holland, una colaboración que se viralizó en plena disputa de la máxima fiesta del futbol.

Lionel Messi volvió a acaparar la atención, aunque esta vez lejos de una cancha de futbol. El capitán de la selección de Argentina sorprendió al aparecer junto al actor Tom Holland en un promocional oficial de "Spider-Man: Un nuevo día", la nueva película del superhéroe de Marvel, cuyo estreno está previsto para el 30 de julio. El video, publicado este martes como parte de la campaña de promoción del filme, muestra a Holland, en el papel de Peter Parker, encontrándose inesperadamente con Messi en una tienda.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La escena gira en torno a Spidey Tracker, una aplicación creada para la campaña de la película que permite localizar al popular superhéroe.

Tras un breve intercambio entre ambos, Spider-Man hace su aparición y termina llevando al astro argentino a recorrer los cielos de Nueva York con sus características telarañas, en una de las secuencias más llamativas del comercial.

La inesperada colaboración entre una de las mayores figuras del balompié en el mundo y uno de los personajes más populares del universo Marvel rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Miles de aficionados compartieron el video y destacaron el inusual cruce entre el deporte y el cine, mientras el clip acumulaba reproducciones y reacciones pocas horas después de su publicación.

El lanzamiento también forma parte de una amplia estrategia internacional para promocionar "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland como Peter Parker.

Messi se roba el protagonismo... junto a Spider-Man - Redes

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, continuará la historia del héroe tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home y llegará a los cines a finales de julio.

La participación de Messi añade un atractivo especial a la campaña. El argentino, que actualmente disputa la máxima fiesta del futbol con la Albiceleste, demuestra una vez más el alcance global de su imagen, capaz de trascender el deporte y convertirse en protagonista de grandes producciones de entretenimiento.

Aunque su aparición dura apenas unos segundos, el comercial ya se perfila como uno de los contenidos promocionales más comentados, uniendo a dos gigantes de la cultura popular: Lionel Messi y Spider-Man.

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