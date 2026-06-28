Como en 2022, Argentina sigue brillando bajo batuta de Messi

El capitán marcó un triplete ante Argelia, hizo los dos goles frente a Austria y cerró la primera fase con un gol de tiro libre ante Jordania.

La selección Argentina regresó a Kansas City, tras cerrar en Dallas su participación en la fase de grupos con una puntuación perfecta, como la actuación de Lionel Messi, para seguir brillando en una Copa del Mundo en la que busca retener el título obtenido en Catar 2022.

Primero goleó por 3-0 a Argelia y luego derrotó por 2-0 a Austria en dos juegos que sirvieron para asegurarse el primer lugar y para que Messi le regalara al mundo otras dos jornadas mágicas de futbol.

El capitán marcó un triplete ante los africanos, hizo los dos goles frente a los dirigidos por Ralf Rangnick y cerró la primera fase con un gol de tiro libre, en la media hora que participó contra Jordania. Escribió una nueva página en la historia grande del futbol al convertirse en al máximo anotador de las Copas del Mundo.

Llegó al torneo con 13 tantos en cinco ediciones, tres menos que los que acumuló el alemán Miroslav Klose y acaba la fase de equipos con 19, con cifras que recuerdan las del francés Just Fontaine, el único capaz de marcar 13 goles en una sola edición.

La fase de grupos del Mundial 2026 ya es histórica: los 10 récords que dejó el torneo La ampliación a 48 selecciones, la asistencia récord a los estadios y las marcas alcanzadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo convirtieron la primera ronda en una de las más memorables de la historia de la Copa del Mundo.

Con Messi en el banquillo

El pasado 27 de junio, consultado en conferencia de prensa por el histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, Scaloni confirmó que Messi comenzaría el tercer y último juego de su grupo en el banquillo, algo que había ocurrido por última vez en Alemania 2006.

Este no fue el único cambio: Scaloni revolucionó el once con nueve variantes. Lo que no varió fue el juego: la "Albiceleste" dominó ante Jordania y se impuso por 1-3.

Emiliano Martínez; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Nico Paz, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lautaro Martínez y Julián Álvarez fueron esta vez los elegidos.

Sin el capitán en el campo, Lo Celso se encargó de la pelota parada y con un espectacular tiro libre marcó el primer tanto. Sin el capitán en el campo, Lautaro Martínez se adueñó de un penalti que convirtió en gol.

Brujo de Ghana lanza potente predicción sobre la selección de Messi en el Mundial 2026 Esta vez, el blanco de su predicción fue Lionel Messi y la selección de Argentina, que se preparan para disputar los dieciseisavos de final.

Con el capitán en el campo fue él mismo quien agarró el balón tras una falta pitada por el árbitro y con un nuevo gol de libre directo amplió su leyenda: 19 goles en Mundiales.

Valentín Barco sumó minutos desde el banquillo, tal como lo hizo José Manuel López. De esta forma, los 23 jugadores de campo convocados por Scaloni estuvieron en la cancha en algún momento del Mundial.

El conjunto de Lionel Scaloni cierra reforzado la ronda inicial. Demostró por qué es el vigente campeón del mundo y el campeón de América.

Ahora, la "Albiceleste" se medirá con Cabo Verde -una de las sorpresas del Mundial- en el primer encuentro oficial que pondrá cara a cara a estas selecciones en la historia.

Será el próximo 3 de julio en Miami. El campeón defensor brilló y quiere seguir brillando.

Los estadios que recibirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 inicia este domingo con el partido entre Sudáfrica vs. Canadá.

*Información EFE.

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