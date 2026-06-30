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Orlando Gill: “Paraguay está para grandes cosas”

por Oscar Coronado
Orlando Gill, portero de la Selección de Paraguay
Orlando Gill, portero de la Selección de Paraguay / FOTO: EFE

El portero paraguayo también habló de cómo vivió el asedio al que Alemania sometió a Paraguay durante gran parte del partido.

El portero paraguayo Orlando Gill, uno de los artífices de la clasificación de la "Albirroja" a octavos de final del Mundial, afirmó este lunes que su selección demostró que "está para grandes cosas", y que "no tiene que achicarse ante nadie en el mundo".

"Hoy quedó demostrado que Paraguay está para grandes cosas y que no tiene que achicarse ante nadie en el mundo", dijo a periodistas Gill, que atajó dos penaltis de los alemanes Kai Havertz y Nick Woltemade.

"Le tuvimos muchísimo respeto a Alemania y a sus figuras, pero dentro del campo es a matar", explicó el guardameta, que también fue autor de otras cinco paradas clave durante los 120 minutos que duró el partido.

Gill también habló de cómo vivió el asedio al que Alemania sometió a Paraguay durante gran parte del partido, con una defensa excelente de la "Albirroja".

"Fue como una película de terror. Los alemanes te aparecían por todos lados por la calidad que tienen. Todavía no puedo creer lo que conseguimos", dijo.

¿Lo predijo? El mensaje que publicó Orlando Gill antes de convertirse en el héroe de Paraguay

Antes de enfrentar a Alemania, Orlando Gill dejó un mensaje que pasó casi desapercibido. Ahora, sus palabras cobran un significado muy especial.

Más declaraciones

Orlando Gill, el héroe de la selección paraguaya al atajar este lunes dos cobros desde el punto penalti ante Alemania, afirmó que su equipo se deshizo de "un campeón" y que el triunfo es para que lo disfruten todos sus compatriotas. "Gracias a Dios pude tapar dos penaltis que fueron fundamentales para la clasificación. Eliminamos a un campeón y esto es para todo el pueblo paraguayo", afirmó el arquero del San Lorenzo argentino.

Sobre el desarrollo del partido contra los germanos en Boston, Gill comentó que fue vital irse adelante en el marcador y luego sostener las acciones. "Es una emoción inmensa, fue un partido muy complicado. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador, pudimos sostener el empate y gracias a Dios ganamos en la tanda de penaltis", añadió.

Tras eliminar a Alemania, Paraguay espera rival en los octavos de final, que saldrá del cruce de este martes entre Francia y Suecia.

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Orlando Gill, portero de Paraguay en el Mundial 2026 - EFE

*Información EFE.

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