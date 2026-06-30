 Paraguay: Santiago Peña celebra victoria ante Alemania
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El presidente paraguayo Santiago Peña celebra el “magnífico” triunfo ante Alemania

por Amilcar Avila
Hinchas de Paraguay celebran la victoria de su selección ante Alemania por la calles de Asunción, Paraguay., EFE
Hinchas de Paraguay celebran la victoria de su selección ante Alemania por la calles de Asunción, Paraguay. / FOTO: EFE

El presidente de Paraguay destacó el triunfo de la Albirroja ante Alemania en el Mundial 2026 durante su intervención en la Cumbre del Mercosur.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó este martes su satisfacción por la victoria de la selección Albirroja ante Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un resultado considerado una de las grandes sorpresas del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

"No puedo dejar de compartir la satisfacción de todo el pueblo paraguayo por el magnífico partido del día de ayer", señaló el mandatario de Paraguay durante su intervención en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en la ciudad de Luque, cercana a Asunción.

Peña aprovechó su discurso para destacar el impacto del futbol más allá de lo deportivo. En ese sentido, afirmó que el deporte representa "una de las formas más bonitas de unir a los pueblos" y subrayó que el fútbol es mucho más que una simple disciplina, al convertirse en un elemento de identidad y cohesión social.

La selección de Paraguay logró la clasificación a los octavos de final tras superar a Alemania en la tanda de penaltis, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El conjunto sudamericano firmó así una de las sorpresas del Mundial y continúa su camino en el torneo.

Este triunfo adquiere aún más relevancia al tratarse del regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. La Albirroja se instaló en los octavos de final, donde espera rival del cruce entre Francia y Suecia.

El impacto de la victoria de Paraguay también se trasladó al ámbito político y social. El propio Peña decretó feriado nacional para acompañar los festejos, que se extendieron hasta la madrugada en varias ciudades del país, especialmente en Asunción.

En la misma jornada, el mandatario incluso protagonizó un momento distendido al bromear con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a quien le ofreció "disculpas" por la eliminación de la "Mannschaft" durante la cumbre regional. Con información de EFE

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El jugador paraguayo Julio Enciso celebrando gol ante Alemania - EFE
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