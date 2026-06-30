¡Idénticos! El penal de Justin Kluivert hizo recordar al de su padre Patrick

Tras fallar su cobro en la tanda de penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las redes sociales encontraron un sorprendente parecido entre la ejecución de Justin Kluivert y un lanzamiento de su padre, Patrick, realizado 26 años atrás.

La eliminación de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores sorpresas del torneo. Tras empatar 1-1 con Marruecos, la clasificación se definió desde el punto penal, donde los neerlandeses terminaron cayendo 3-2 en la tanda. Uno de los lanzamientos que más dio de qué hablar fue el de Justin Kluivert, no solo por el fallo, sino por una inesperada comparación que rápidamente conquistó las redes sociales.

Pocas horas después del encuentro, usuarios comenzaron a compartir un video que pone lado a lado el penal ejecutado por Justin con uno cobrado por su padre, Patrick Kluivert, el 29 de junio del año 2000.

Las publicaciones iba acompañadas del mensaje: "29 de junio: 2000-2026. De padre en hijo. Penaltis, por cierto, idénticos", despertando la curiosidad de miles de aficionados.

El detalle que llamó la atención fue el notable parecido entre ambas ejecuciones. La carrera hacia el balón, la pausa previa al remate y el gesto técnico hicieron que numerosos seguidores señalaran que padre e hijo parecían haber ejecutado el penal de la misma manera, pese a que ocurrieron con 26 años de diferencia.

En el caso de Justin Kluivert, el lanzamiento llegó en uno de los momentos de mayor tensión del partido frente a Marruecos. Con la serie igualada desde los once pasos, el atacante neerlandés no logró convertir su disparo y la selección africana terminó imponiéndose 3-2 en la tanda para sellar su clasificación a los octavos de final, mientras que Países Bajos puso fin a su participación en el Mundial.

Justin Kluivert falló su penal contra Marruecos. Países Bajos quedó fuera del Mundial 2026. - Redes

Mientras que el penal errado por Patrick Kluivert, ocurrió el 29 de junio de 2000, en las semifinales de la Eurocopa contra Italia.

El 29 de junio de 2000 Patrick Kluivert falló un penal clave en las semifinales de la Eurocopa contra Italia. - Redes

Cabe resaltar que Patrick Kluivert fue uno de los máximos referentes del futbol neerlandés durante finales de la década de los noventa y principios de los 2000. Su hijo ha seguido sus pasos hasta convertirse en internacional con la "Oranje", y ahora ambos vuelven a estar ligados por una curiosa coincidencia que ha captado la atención de los aficionados.

Aunque el parecido entre los dos penales no cambia el desenlace del encuentro ni tiene un impacto deportivo en el resultado, la comparación se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del día.

En plena Copa del Mundo, donde cada jornada deja historias dentro y fuera de la cancha, el apellido Kluivert volvió a ser tendencia gracias a un video que unió dos generaciones y que continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas.

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