Ronald Koeman anuncia su salida de la selección de Países Bajos tras la eliminación en el Mundial 2026

El técnico neerlandés confirmó que no renovará su contrato, luego de la derrota ante Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026, cerrando así su segunda etapa al frente de la Oranje.

Ronald Koeman informó a la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que no extenderá su contrato como seleccionador de los Países Bajos, marcando así el cierre de su segunda etapa al frente de la Oranje.

El anuncio llega un día después de la eliminación del conjunto neerlandés en el Mundial 2026, donde cayó en los dieciseisavos de final tras perder en la tanda de penales frente a Marruecos, en un duelo que dejó un duro golpe para las aspiraciones del equipo europeo.

El técnico de 63 años explicó que su decisión ha sido meditada, aunque no sencilla, debido al vínculo construido con el grupo de jugadores y su cuerpo técnico durante los últimos años.

"Precisamente porque he trabajado tan de cerca e intensamente con este cuerpo técnico y este grupo de jugadores durante tanto tiempo, no ha sido una decisión fácil de tomar", expresó Koeman.

El entrenador también dedicó palabras de agradecimiento a la estructura de la selección neerlandesa por el trabajo realizado durante su gestión.

"Estoy agradecido y quiero expresar mi sincero aprecio por la dedicación mostrada por todos los involucrados con la Oranje durante mis dos períodos como entrenador jefe", añadió.

Koeman reconoció además la decepción por la temprana eliminación en el torneo, aunque aseguró que se queda con los momentos positivos vividos al frente del equipo nacional.

"Por supuesto, es profundamente decepcionante que nuestra campaña en el Mundial haya terminado tan pronto. Pero una vez que haya tenido tiempo de procesarlo, recordaré principalmente la gran cooperación y los muchos momentos maravillosos que compartimos", señaló.

Finalmente, el técnico explicó que su decisión también responde a un motivo personal, relacionado con su familia.

"He decidido que ahora es el momento adecuado para pasar más tiempo con mi esposa, hijos y nietos. En este momento, se siente como la decisión correcta y más natural", concluyó.

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