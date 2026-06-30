De interino a técnico de época: Scaloni llegará a los 100 partidos con Argentina

El duelo ante Cabo Verde marcará el partido número cien del entrenador al frente de la selección argentina en plena Copa del Mundo.

Lionel Scaloni alcanzará un nuevo hito en su exitosa etapa al frente de la selección de Argentina. El entrenador cumplirá cien partidos como director técnico de la Albiceleste cuando su equipo enfrente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una cifra que refleja la estabilidad y el éxito de un ciclo que transformó el fútbol argentino.

Lo que comenzó en 2018 como un interinato, tras la salida de Jorge Sampaoli, terminó convirtiéndose en uno de los procesos más exitosos en la historia de la selección. Con un grupo renovado y una identidad futbolística bien definida, Scaloni logró devolver a Argentina al primer plano del futbol mundial.

Antes del compromiso frente a Cabo Verde, el balance del entrenador es de 99 partidos dirigidos, con 72 victorias, 18 empates y apenas nueve derrotas, además de 206 goles anotados y solo 50 recibidos, números que le otorgan una efectividad cercana al 79 por ciento.

Pero más allá de las estadísticas, el legado de Scaloni se mide por los títulos. Bajo su conducción, Argentina rompió una sequía de 28 años sin conquistar la Copa América al coronarse campeona en 2021. Un año después levantó la Finalissima frente a Italia y, meses más tarde, llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa Mundial de Catar 2022, el tercer título mundial de su historia. En 2024 volvió a celebrar al obtener una nueva Copa América.

Durante su gestión, la selección también alcanzó una racha de 36 partidos invicta, la segunda más extensa en la historia del combinado argentino, y recuperó el primer lugar del ranking de la FIFA, consolidándose como una de las potencias del fútbol internacional.

Ahora, en plena disputa del Mundial 2026, Scaloni suma otro capítulo a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre los grandes entrenadores de la Albiceleste.

El duelo frente a Cabo Verde no solo representará el inicio de una nueva fase eliminatoria, sino también el partido número cien de un ciclo que cambió la historia reciente de Argentina y que aún mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

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