VIDEO. Aficionada de México lanza cerveza a seguidores de Ecuador y desata indignación en redes

Las imágenes fueron captadas durante el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y generaron críticas por el comportamiento de la aficionada.

Un video grabado en las gradas del estadio Azteca en el marco del juego entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se volvió viral en redes sociales al mostrar a una aficionada mexicana lanzando cerveza contra dos seguidores ecuatorianos dentro del estadio.

En las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook, se observa a los aficionados ecuatorianos caminando por uno de los pasillos del recinto cuando una mujer les arroja el contenido de un vaso desde la parte posterior.

Tras el incidente, uno de los seguidores se gira para reclamar con gestos, aunque la situación no pasa a mayores y no se registra una agresión física.

El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y provocó una ola de reacciones. La mayoría de los comentarios condenó la acción al considerarla una falta de respeto y un comportamiento contrario al espíritu deportivo que debe prevalecer en una Copa del Mundo.

Incluso numerosos aficionados de México expresaron su rechazo en redes sociales, señalando que este tipo de conductas no representan a la mayoría de seguidores de la selección nacional y pidieron mantener un ambiente de respeto entre las aficiones.

El incidente se produjo durante la celebración del triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que permitió al conjunto dirigido por el Tri avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

El video también reavivó el debate sobre el comportamiento de algunos aficionados en los estadios y la importancia de promover un ambiente seguro y respetuoso durante los eventos deportivos internacionales.

Hasta el momento, ni la FIFA ni las autoridades del estadio se han pronunciado sobre el incidente viral, y tampoco se ha informado sobre posibles sanciones relacionadas con los hechos.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales, donde la mayoría de las reacciones coinciden en que este tipo de comportamientos no tienen cabida en el futbol.

Etiquetas