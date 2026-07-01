¡Hecho lamentable! Agreden a periodista tras la eliminación de Ecuador

Sin lugar a duda, lo que debía ser una cobertura deportiva terminó en un momento de tensión.

La euforia por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 se vio empañada por un lamentable incidente. El accidente tuvo como protagonista al periodista de Ecuador, José Carlos Crespo, quien fue agredido mientras transmitía en vivo desde las inmediaciones del Estadio Azteca.

El comunicador, enviado especial de Teleamazonas, se encontraba informando sobre el ambiente posterior al encuentro entre México y Ecuador cuando un grupo de aficionados mexicanos comenzó a interrumpir la transmisión. En cuestión de segundos, uno de los hinchas le arrojó un vaso con cerveza, impactándolo por la espalda en plena emisión.

Lejos de perder la calma, Crespo continuó con su reporte y respondió con profesionalismo al incómodo momento. "No pasa nada", expresó mientras retomaba la cobertura, una reacción que rápidamente fue aplaudida por miles de usuarios en redes sociales, quienes destacaron su serenidad y compromiso con el trabajo periodístico.

El video del incidente comenzó a viralizarse pocas horas después y generó una ola de críticas contra los responsables de la agresión. Numerosos aficionados, periodistas y usuarios en redes sociales coincidieron en que este tipo de comportamientos no representan el espíritu del fútbol ni la hospitalidad que debe caracterizar a un mundial.

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El hecho ocurrió al término del partido en el que la selección mexicana derrotó 2-0 a Ecuador, resultado que le permitió romper una sequía de 40 años sin ganar una eliminatoria mundialista y asegurar su boleto a los octavos de final del torneo.

El encuentro, disputado ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Azteca, estuvo marcado por un ambiente de fiesta que, desafortunadamente, terminó opacado por algunos incidentes aislados.

Raphinha, primer jugador en pedir una ayuda económica social Brasil ya está en octavos y Raphinha volvió a ser tendencia por una razón que nadie esperaba.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Javier Aguirre se instaló entre los 16 mejores del campeonato y ahora se prepara para enfrentar en los octavos de final al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Mientras tanto, la agresión contra José Carlos Crespo ha abierto nuevamente el debate sobre la seguridad de los periodistas durante las coberturas deportivas.

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