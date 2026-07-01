El gesto de Rayan Cherki hacia Didier Deschamps que desata rumores en Francia

Un video captado tras la victoria sobre Suecia se volvió viral al mostrar un aparente desplante del mediocampista al seleccionador francés, aunque no existe una versión oficial sobre el incidente.

La clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial 2026 quedó en un segundo plano en las redes sociales por un video protagonizado por Rayan Cherki y el seleccionador Didier Deschamps, que ha generado todo tipo de interpretaciones entre aficionados y medios internacionales.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales muestran el momento en que Deschamps se acerca a felicitar a sus jugadores tras la victoria por 3-0 sobre Suecia. Cuando intenta acercarse a Cherki, el mediocampista parece evitar el contacto e incluso desvía la mirada antes de alejarse, una escena que muchos interpretaron como un desplante hacia el entrenador.

Rayan Cherki y el seleccionador Didier Deschamps -

El video se viralizó rápidamente y provocó especulaciones sobre una posible tensión entre Cherki y el técnico francés.

Cabe resaltar que el episodio ha generado debate porque Cherki no ha tenido un papel protagónico en el torneo. Hasta el momento, acumula pocos minutos en el campo, una situación que ha alimentado especulaciones sobre su nivel de satisfacción con su rol dentro del equipo. Algunos analistas señalan que este tipo de situaciones suelen amplificarse cuando un jugador joven espera mayor participación en competiciones de alto perfil.

Sin embargo, hasta el momento ni Cherki ni Deschamps se han pronunciado sobre lo ocurrido, por lo que no existe una versión oficial que confirme un conflicto dentro del vestuario francés.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que el gesto de Cherki fue deliberado, mientras otros creen que se trata de una interpretación exagerada de una breve secuencia captada por las cámaras.

Francia, que avanzó con autoridad tras superar a Suecia, se prepara ahora para afrontar los octavos de final con la atención puesta tanto en su rendimiento deportivo como en las especulaciones surgidas alrededor de uno de sus jóvenes talentos.

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