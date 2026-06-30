Francia pone a prueba su candidatura frente a una Suecia que quiere dar la sorpresa

Los Bleus llegan invictos y con Mbappé y Dembélé en estado de gracia, mientras los suecos buscan desafiar los pronósticos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Francia afrontará este martes su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Suecia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un duelo en el que buscará confirmar el nivel mostrado durante la fase de grupos y dar un paso más hacia el título.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue una de las selecciones más dominantes de la primera ronda. Cerró como líder de su grupo tras imponerse a Senegal, Irak y Noruega, con un balance de diez goles a favor y apenas dos en contra.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han sido los grandes protagonistas de Francia, al firmar ocho de las diez anotacionesdel equipo y consolidarse como una de las duplas más peligrosas del torneo.

Además de su poder ofensivo, Francia comparte con Alemania y Países Bajos el registro de equipo más goleador del campeonato, ratificando su condición de favorita para conquistar un título que se le escapó en la final de Catar 2022.

Para este encuentro, Deschamps podría recuperar al defensor William Saliba, ausente en el último partido por molestias físicas, mientras que Lucas Digne pelea por volver al lateral izquierdo. En ataque, el técnico mantendría la base con Michael Olise, Mbappé y Dembélé, dejando la última plaza entre Désiré Doué y Bradley Barcola. Marcus Thuram, por su parte, está prácticamente descartado por una lesión muscular.

Suecia, en cambio, avanzó como una de las ocho mejores terceras tras una irregular fase de grupos. Debutó con una goleada sobre Túnez (5-1), luego cayó por el mismo marcador frente a Países Bajos y selló su clasificación con un empate ante Japón.

El conjunto de Graham Potter afronta el desafío con la sensible baja del central Isak Hien, lesionado en los isquiotibiales, aunque mantiene su potencial ofensivo con Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga, quien llega en buen momento tras marcar en los dos últimos encuentros.

Suecia venció a Túnez en el Mundial 2026 - Selección de Suecia

Consciente del favoritismo francés, Suecia apostará por un planteamiento más conservador para intentar frenar a Mbappé y Dembélé. Sin embargo, Alexander Isak dejó claro que el equipo mantiene intacta la confianza en dar la sorpresa: "Debemos creer en nosotros mismos", afirmó en la antesala de un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos en el Mundial 2026.

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