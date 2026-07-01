 Critican a Nodal por su reacción tras victoria de México
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“Le hizo el feo”: Critican a Nodal por su reacción en el estadio luego de que México ganara

por Emisoras Unidas
Nodal, Instagram
Nodal / FOTO: Instagram

La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el partido entre México y Ecuador no pasó desapercibida.

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a convertirse en tendencia, esta vez durante el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.  Aunque ambos acudieron al estadio para apoyar al Tricolor, un momento captado en video desató una lluvia de críticas hacia el cantante sonorense.

Cabe destacar que la pareja asistió al encuentro junto a Pepe Aguilar desde uno de los palcos del estadio.  En una historia publicada en Instagram, posteriormente difundida en plataformas como TikTok y X, se observa a los tres celebrando con entusiasmo uno de los goles de México, que terminó imponiéndose 2-0 para sellar su clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, las imágenes también dejaron ver un instante que llamó la atención de miles de usuarios.  Mientras Ángela Aguilar levantaba los brazos para festejar la anotación y volteaba hacia su esposo, Christian Nodal permanecía mirando hacia el terreno de juego sin responder de inmediato al gesto de la cantante.

Ese breve momento fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a especular sobre la actitud del intérprete de música regional mexicana.  Algunos internautas aseguraron que "ignoró" a Ángela durante la celebración, mientras otros defendieron al artista argumentando que simplemente estaba concentrado en el partido y en la emoción del encuentro.

Más de Nodal en el partido

Como suele ocurrir con la pareja, las opiniones quedaron divididas. Mientras unos criticaron el supuesto desplante, otros señalaron que se trató de un instante sacado de contexto y que no refleja la relación entre ambos. La presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar también generó conversación porque, en el mismo partido, estuvo presente Belinda, expareja del cantante, quien acudió al estadio acompañada del cantante español Miguel Bosé.

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Sin lugar a duda, lo que debía ser una cobertura deportiva terminó en un momento de tensión.

Aunque no hubo ningún encuentro entre ellos, la coincidencia alimentó memes y comentarios en redes sociales, donde muchos recordaron la antigua relación sentimental del artista. En lo deportivo, México firmó una actuación convincente al derrotar 2-0 a Ecuador y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

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