 Francia brilla en el Mundial, Deschamps busca mejorar
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Francia arrasa en el Mundial, pero Deschamps no se conforma: “Siempre hay cosas por mejorar”

por Amilcar Avila
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, durante un partido del Mundial 2026., EFE
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, durante un partido del Mundial 2026. / FOTO: EFE

La selección francesa llega a los octavos de final como una de las grandes favoritas tras encadenar cuatro victorias y ser el equipo más goleador del torneo, aunque Didier Deschamps insiste en que su plantel todavía no ha alcanzado su mejor versión antes del duelo ante Paraguay.

Francia se ha consolidado como una de las selecciones más dominantes del Mundial 2026, pero para Didier Deschamps el rendimiento de su equipo aún está lejos de ser perfecto. 

Pese a encadenar cuatro victorias consecutivas y convertirse en el conjunto más goleador del torneo, el seleccionador francés considera que todavía existen aspectos por corregir antes de afrontar los octavos de final frente a Paraguay.

El vigente campeón europeo confirmó su condición de candidato al título tras imponerse con autoridad por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Con ese resultado, Francia acumula 13 goles a favor y apenas dos en contra, además de liderar varias estadísticas ofensivas del campeonato.

"Tenemos que perfeccionar algunas cosas, como la posición de los jugadores en el campo, y transformar algunos puntos negativos", afirmó Deschamps al término del encuentro. 

El técnico fue más allá y dejó claro que el buen momento de su selección no es motivo para relajarse. "Siempre hay problemas. Incluso cuando no los hay, siempre hay lugar para mejoras", añadió.

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Celebración de Francia ante Suecia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Gran parte del protagonismo ofensivo ha recaído en Kylian Mbappé, quien suma seis goles y continúa acercándose a Lionel Messi en la clasificación histórica de máximos goleadores en los Mundiales. A su lado, Michael Olise se ha convertido en otra de las figuras del torneo gracias a sus asistencias y desequilibrio por las bandas.

En defensa, Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ousmane Dembélé y el propio Mbappé forman parte del núcleo que ha sostenido el alto rendimiento francés. 

Sin embargo, Deschamps mantiene abiertas algunas incógnitas en el once titular, especialmente en el lateral izquierdo, donde Theo Hernández y Lucas Digne compiten por un puesto.

Además del gran momento colectivo, el triunfo sobre Suecia permitió a Deschamps convertirse en el seleccionador con más victorias en la historia de los Mundiales, con 17, superando los registros de Luiz Felipe Scolari y Helmut Schön. 

Aun así, el técnico francés deja claro que el objetivo está lejos de cumplirse: quiere que Francia alcance su máximo nivel para seguir avanzando en la Copa del Mundo. Con información de EFE

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