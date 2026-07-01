“Nadie es profeta en su tierra”: el emotivo mensaje de la mamá de Julián Quiñones

El mensaje de la madre de Julián Quiñones que sorprendió después de la clasificación de México.

La clasificación de la selección mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas fuera del terreno de juego. Luego de que Julián Quiñones marcara uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Ecuador, su madre, Gloria Quiñones, envió un mensaje de agradecimiento a México por el respaldo que ha recibido el delantero desde su llegada al país.

Las declaraciones fueron difundidas por ESPN México en un video publicado al finalizar el encuentro del martes 30 de junio. "A las personas de México, gracias por abrirle las puertas a mi hijo", expresó Gloria Quiñones, quien ha acompañado al futbolista desde sus primeros años y lo crió sola después de que el padre del jugador abandonara a la familia.

Durante la entrevista, Gloria Quiñones también reflexionó sobre el camino que recorrió su hijo para cumplir sus sueños.

Nadie es profeta en su propia tierra... Cuando uno tiene unos sueños que cumplir, puede irse pa' donde sea que ahí lo va a lograr", afirmó, resaltando que la decisión de emigrar fue determinante para que hoy Julián Quiñones sea uno de los protagonistas del futbol mexicano.

La historia de vida del atacante

El reconocimiento cobra especial significado por la historia de vida del atacante. Originario de Magüí Payán, en el departamento colombiano de Nariño, Quiñones dejó su lugar de origen durante la adolescencia debido a la violencia y la presencia de grupos criminales en la zona. Sin oportunidades para desarrollar su carrera en el futbol colombiano, decidió emigrar a México en busca de un futuro en el deporte profesional.

Siendo aún menor de edad comenzó su camino con los Venados de Yucatán, donde dio sus primeros pasos antes de consolidarse en el futbol mexicano. Años después obtuvo la nacionalidad mexicana, el 11 de octubre de 2023, lo que le permitió vestir la camiseta del Tri y convertirse en una de las opciones ofensivas del combinado nacional.

¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que hizo historia con México Cuestionaron su llamado y respondió con un gol histórico.

En el partido ante Ecuador, Quiñones abrió el marcador al minuto 22, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31, resultado que aseguró el pase de México a la siguiente fase del Mundial. La actuación del delantero volvió a confirmar el buen momento que atraviesa con la selección.





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