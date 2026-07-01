La FIFA alerta por aumento del abuso en redes: el 11% de los mensajes detectados durante el Mundial son racistas

El organismo analizó más de seis millones de publicaciones durante la fase de grupos del Mundial 2026 y detectó 89 mil contenidos abusivos, una cifra superior a la registrada en Catar 2022.

La FIFA encendió las alarmas este miércoles al revelar un incremento en los mensajes de odio detectados durante el Mundial 2026. A través de su Servicio de Protección en Redes Sociales, el organismo informó que identificó 89 mil publicaciones abusivas durante la fase de grupos, de las cuales el 11% correspondió a contenido de carácter racista.

Según los datos oficiales, fueron analizadas más de seis millones de publicaciones y comentarios entre el 11 y el 27 de junio. De ese total, alrededor de 225 mil contenidos fueron enviados a revisión humana, proceso que permitió confirmar los 89 mil casos de abuso en línea.

La FIFA también señaló que mil cuentas quedaron bajo investigación por su actividad en redes sociales, mientras que cerca de 181 mil comentarios de odio fueron ocultados automáticamente mediante herramientas de moderación para proteger a jugadores, selecciones y aficionados.

El organismo explicó que los abusos detectados representan un aumento del 3% respecto a la misma etapa del Mundial de Catar 2022. Además, el volumen de publicaciones analizadas creció un 33%, reflejando una mayor actividad en redes sociales durante la actual edición de la Copa del Mundo.

"La discriminación no se limita al racismo, ya que el odio adopta muchas formas", indicó la FIFA al destacar la importancia de sus sistemas de moderación para reducir el impacto del contenido ofensivo y evitar distracciones para los equipos participantes.

En total, el servicio moderó 2 millones 28 mil 214 comentarios durante los partidos de la fase de grupos, incluyendo mensajes de spam, publicaciones generadas por bots y contenido proveniente de cuentas falsas.

Esa cifra representa un incremento de cuatro veces en comparación con la registrada durante el Mundial de 2022.

Con estos datos, la FIFA reafirmó su compromiso de combatir los discursos de odio en plataformas digitales y de fortalecer las herramientas de protección para jugadores, selecciones y comunidades que siguen el torneo alrededor del mundo. Con información de EFE

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