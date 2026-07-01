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Futbolistas de Países Bajos reciben ataques racistas tras eliminación del Mundial

por Christoper Chang
Quinten Timber, seleccionado de Países Bajos - EFE
Quinten Timber, seleccionado de Países Bajos / FOTO: Agencia EFE

La Federación Neerlandesa de Fútbol denunció una ola de mensajes racistas contra tres seleccionados tras la eliminación del Mundial, las autoridades ya investigan los hechos.

La eliminación de la selección de Países Bajos en el Mundial dejó una amarga consecuencia fuera de los terrenos de juego. Los futbolistas Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fueron víctimas de una ola de comentarios racistas en redes sociales tras fallar sus respectivos lanzamientos desde el punto penal en el encuentro frente a Marruecos. Los ataques incluyeron insultos discriminatorios y expresiones ofensivas que reflejan un preocupante problema que continúa afectando al deporte y a la sociedad.

Ante esta situación, la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) actuó con rapidez y presentó una denuncia ante un organismo especializado en combatir la discriminación en internet. La entidad condenó de manera categórica los mensajes dirigidos contra los jugadores y reiteró que el racismo no tiene lugar ni dentro del fútbol, ni en las plataformas digitales, ni en ningún ámbito de la convivencia social. Como consecuencia del acoso, Kluivert y Summerville optaron por restringir los comentarios en sus perfiles de Instagram para frenar la difusión del odio.

Autoridades de Países Bajos tomarán cartas en el asunto

El organismo encargado de recibir las denuncias informó que analizará cada publicación de manera individual para determinar si vulnera la legislación neerlandesa. En los casos considerados más graves, las autoridades podrán presentar denuncias inmediatas ante la policía, mientras que en otros procedimientos se solicitará primero la eliminación del contenido por parte de las plataformas digitales. La ministra de Deportes de los Países Bajos también expresó su rechazo a estos actos, calificándolos como profundamente lamentables y contrarios a los valores del deporte.

Este episodio revive situaciones similares ocurridas en competiciones anteriores, como la final de la Eurocopa de 2021, cuando varios jugadores de Inglaterra también fueron blanco de insultos racistas tras fallar penaltis decisivos. Estos hechos evidencian que el combate contra la discriminación sigue siendo un desafío pendiente para el fútbol mundial. Más allá de los resultados deportivos, el respeto, la igualdad y la dignidad de los deportistas deben prevalecer por encima de cualquier rivalidad o frustración de los aficionados.

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Países Bajos cayó en la tanda de penales contra Marruecos y quedó fuera del Mundial 2026. - EFE
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