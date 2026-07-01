Mientras CR7 se prepara para el siguiente partido, captan a Georgina Rodríguez en caluroso video

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia al compartir una serie de fotografías desde Miami.

Georgina Rodríguez acaparó nuevamente la atención de millones de seguidores al compartir una colección de fotos y videos desde Miami. Cabe destacar que en dicha ciudad acompaña a Cristiano Ronaldo durante su participación en el Mundial 2026.

La empresaria e influencer ha convertido cada aparición en una auténtica pasarela, combinando glamour, lujo y el ambiente futbolero que se vive en Estados Unidos. La pareja del delantero portugués publicó en Instagram un carrusel de imágenes acompañado del mensaje "Miami bxxch".

En el posteo se le ve disfrutando de las playas de Florida con una pañoleta a la cintura y diversos momentos relajados frente al mar. El contenido rápidamente se volvió viral y recibió millones de interacciones por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar su estilo y elegancia.

Sin embargo, las postales playeras no fueron las únicas que llamaron la atención de los internautas. Días antes, Georgina ya había causado revuelo con una sesión fotográfica frente al exclusivo edificio One Flagler, en West Palm Beach, donde lució un sofisticado corsé con lentejuelas doradas, tacones negros y un exclusivo bolso Birkin rojo de Hermès.

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Durante su estancia en Miami también visitó la Playhouse de Cartier en Palm Beach, donde fue fotografiada con un look mucho más casual. Más allá de la moda, la famosa modelo argentina Georgina ha estado muy presente en el Mundial 2026.

Recientemente asistió al Hard Rock Stadium junto a sus hijos Cristiano Jr. y Mateo para apoyar a Portugal en el empate sin goles frente a Colombia. Tras el encuentro compartió imágenes familiares acompañadas únicamente por la palabra "Familia", reflejando el respaldo constante que brinda al histórico futbolista portugués.

¡La verdad salió a la luz! En pleno Mundial, Inés García cuenta cómo conoció a Lamine Yamal Inés García decidió contar por primera vez cómo inició su relación con Lamine Yamal y dejó a todos sorprendidos.

Mientras Georgina continúa conquistando las redes sociales con cada publicación, Cristiano Ronaldo sigue enfocado en mantener vivo el sueño mundialista. Portugal ya aseguró su clasificación a la fase eliminatoria y ahora se prepara para enfrentar a Croacia en los dieciseisavos de final, un duelo que podría marcar otro capítulo importante en la legendaria carrera del atacante de 41 años.

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