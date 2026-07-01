¡La verdad salió a la luz! En pleno Mundial, Inés García cuenta cómo conoció a Lamine Yamal

Inés García decidió contar por primera vez cómo inició su relación con Lamine Yamal y dejó a todos sorprendidos.

La influencer española Inés García rompió el silencio sobre su relación con el futbolista Lamine Yamal. La joven explicó cómo comenzó la historia de amor que ha despertado la curiosidad de miles de seguidores en redes sociales.

Después de semanas de rumores y de aparecer juntos en distintos eventos y vacaciones, la joven decidió compartir detalles inéditos sobre el inicio de su romance. A través de un video publicado en TikTok, Inés confesó que su historia con el delantero de la selección española y del FC Barcelona no fue tan reciente como muchos pensaban.

De hecho, aseguró que ambos llevaban conociéndose y hablando desde mucho antes de hacerse públicos como pareja. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree", afirmó la creadora de contenido, dejando claro que la relación se desarrolló de manera discreta antes de que comenzaran a ser fotografiados juntos durante unas vacaciones en Grecia.

La influencer también explicó que se conocieron de una forma muy natural a través de las redes sociales. Según relató, comenzaron a intercambiar mensajes y poco a poco fueron construyendo una amistad que terminó convirtiéndose en una relación sentimental. Incluso bromeó con quienes esperaban una historia más extravagante al asegurar que "no fue nada súper loco", sino algo que surgió con el paso del tiempo.

Más de la relación de Inés García y Lamine Yamal

Desde que fueron vistos juntos por primera vez a finales de mayo, la pareja ha estado bajo el constante escrutinio de los medios y de los aficionados, especialmente por la enorme popularidad que ha alcanzado Lamine Yamal a sus apenas 18 años.

Mientras tanto, el joven futbolista continúa concentrado en su participación con España en el Mundial 2026.

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La selección española avanzó como líder de su grupo tras superar la fase inicial del torneo y ahora se prepara para enfrentar a Austria en los dieciseisavos de final. En este encuentro Yamal apunta nuevamente a ser una de las principales figuras del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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