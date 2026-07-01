¿Por qué “Hasta que te conocí” se convirtió en el himno inesperado de la afición de México?

La canción de Juan Gabriel pasó de ser un clásico de la música mexicana a uno de los temas más entonados por los seguidores del Tri durante el Mundial 2026.

En un Mundial donde el apoyo de la afición mexicana ha sido uno de los grandes protagonistas, una canción ha logrado abrirse paso entre los cánticos tradicionales del Tri. Se trata de "Hasta que te conocí", el clásico de Juan Gabriel, que se ha convertido en un fenómeno viral y en uno de los temas más coreados por los seguidores de México.

Aunque originalmente fue escrita como una canción de desamor, el tema comenzó a ganar fuerza en redes sociales gracias a videos que mezclaban imágenes de la selección mexicana, momentos históricos del futbol nacional y la interpretación del "Divo de Juárez".

La combinación conectó rápidamente con miles de aficionados, que hicieron suyo el tema durante la Copa del Mundo que organiza Estados Unidos, México, y Canadá.

Con el paso de los partidos, la canción dejó de ser un fenómeno exclusivamente digital y dio el salto a las tribunas. En distintos encuentros disputados en México, miles de seguidores la han entonado antes y después de los partidos, convirtiéndola en parte del ambiente que acompaña al equipo dirigido por Javier Aguirre.

El fenómeno ha llamado la atención de medios y usuarios en redes sociales, donde muchos destacan cómo una composición que nada tenía que ver con el futbol terminó convirtiéndose en un símbolo de unión entre los aficionados de México.

A diferencia de cánticos tradicionales como "Cielito Lindo", "Hasta que te conocí" surgió de manera espontánea, impulsada por la creatividad de los propios seguidores y por la viralidad de las plataformas digitales.

Con México ya clasificado a los octavos de final tras vencer a Ecuador, todo apunta a que la canción seguirá acompañando al Tri en su camino por el Mundial 2026, consolidándose como uno de los fenómenos más curiosos y representativos de esta edición del torneo.

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