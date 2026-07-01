Sheinbaum se rinde ante el Tri tras vencer a Ecuador

La presidenta mexicana destacó el desempeño del Tri ante Ecuador, felicitó al equipo de Javier Aguirre y aseguró que la clasificación es motivo de orgullo para todos los mexicanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este miércoles la clasificación de la selección nacional a los octavos de final del Mundial 2026 y calificó la victoria por 2-0 sobre Ecuador como "una alegría muy grande" y un motivo de orgullo para todo el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria felicitó al equipo dirigido por Javier Aguirre por el nivel mostrado en el encuentro y destacó la entrega de los futbolistas en un partido que aseguró el boleto a la siguiente ronda.

"Felicidades a la selección, porque la verdad fue un gran juego, de primerísima... Dieron todo en la cancha con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos", expresó.

Sheinbaum también aprovechó para resaltar el sentimiento de identidad nacional que, a su juicio, ha despertado el desempeño del Tri en la Copa del Mundo.

"El no sentirnos menos que nadie, al contrario, el poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos y la manera en que recibimos al mundo entero", afirmó.

La presidenta hizo además un balance positivo de la organización del Mundial en territorio mexicano y destacó el ambiente que, según dijo, se ha vivido durante el torneo, que México comparte como sede con Estados Unidos y Canadá.

En ese sentido, subrayó la hospitalidad de la afición mexicana hacia los visitantes y aseguró que el país ha sido el principal escenario de las celebraciones mundialistas.

"Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado y recibido al mundo entero de manera muy especial", comentó.

México selló su clasificación a los octavos de final gracias a su triunfo sobre Ecuador con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Ahora, el conjunto de Javier Aguirre espera conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Con información de EFE

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