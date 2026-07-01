 Tragedia en festejos de México: 3 muertos por asfixia
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Tragedia en los festejos de México: tres personas mueren por asfixia tras el triunfo en el Mundial

por Amilcar Avila
Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia, EFE
Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia / FOTO: EFE

Las víctimas fallecieron durante las celebraciones en la Ciudad de México por la clasificación del Tri a los octavos de final al vencer 2-0 a Ecuador; el Gobierno capitalino confirmó los decesos y llamó a celebrar con responsabilidad.

La celebración por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminó en tragedia. Tres personas murieron por asfixia durante los festejos registrados la noche del martes en la Ciudad de México, informó este miércoles el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno capitalino.

Las víctimas fueron dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44, quienes fueron atendidos por los servicios de emergencia tras ser encontrados inconscientes en distintos puntos de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El primer incidente ocurrió en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, donde fueron localizados un hombre y una joven sin signos aparentes de respuesta. Equipos integrados por médicos, bomberos, personal de Protección Civil y policías realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlos a un hospital. Pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron por asfixia.

Horas después, una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez. Tras recibir atención prehospitalaria y ser trasladada a un centro médico, las autoridades confirmaron igualmente su fallecimiento por la misma causa.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que la administración capitalina brindará el apoyo y acompañamiento necesario.

"Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", publicó la mandataria en sus redes sociales.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, cerca de un millón de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que selló el pase de la selección nacional a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

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