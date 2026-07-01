Harry Kane se rinde ante el portero de Congo: “Créditos para él”

El delantero inglés elogió la actuación del guardameta congoleño, Lionel Mpasi, pese al triunfo de Inglaterra por 2-1 en el Mundial 2026, en un partido exigente que dejó buenas sensaciones antes del duelo ante México en octavos de final.

Inglaterra logró una trabajada victoria por 2-1 ante la República Democrática del Congo en su último compromiso de la fase previa del Mundial 2026, en un encuentro más complicado de lo que reflejó el marcador final. El conjunto africano exigió al máximo a los ingleses, especialmente en defensa, gracias a la destacada actuación de su portero, Lionel Mpasi. Los dos tantos ingleses fueron del delantero Harry Kane.

Tras el partido, Kane no dudó en reconocer el mérito del guardameta rival, quien evitó una derrota más amplia con intervenciones decisivas durante el encuentro.

"Portero de Congo... felicitaciones. Créditos para él. Hizo algunas grandes paradas", expresó Kane, destacando el nivel mostrado bajo los tres palos por el arquero congoleño.

El atacante inglés, referente ofensivo de su selección, subrayó la dificultad que representó superar al sistema defensivo del equipo africano, que resistió durante gran parte del encuentro y mantuvo la tensión hasta los minutos finales.

Más allá del resultado, el partido dejó sensaciones importantes para Inglaterra, que continúa afinando su rendimiento de cara a la fase de eliminación directa del torneo.

Harry Kane anotó un doblete contra República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. - @England

El equipo europeo ahora se prepara para un exigente duelo ante México en los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el domingo en el Estadio Ciudad de México, a las 18 horas de Guatemala, en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda por el contexto, la presión local y el nivel competitivo de ambos equipos.

Con la clasificación asegurada, Inglaterra buscará mantener su solidez y avanzar en el torneo, mientras el reconocimiento de Kane al portero congoleño refleja el respeto por el rendimiento individual incluso en la derrota.

De hecho, en redes sociales muchos usuarios se han rendido ante la gran actuación de Lionel Mpasi.

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