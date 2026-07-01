 Viral: La hermana de Haaland con la misma estatura que él
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Algeria ALG
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La hermana de Haaland que tiene la misma estatura que él que se está robando las miradas

por Emisoras Unidas
Haaland, Haaland
Haaland / FOTO: Haaland

Una simple fotografía familiar bastó para desatar una ola de comentarios en redes sociales.

El parecido entre Erling Haaland y su familia se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales durante el Mundial 2026.  Una fotografía del delantero junto a sus seres queridos desató una ola de reacciones en las redes.

Lo que llamó especialmente la atención fue el asombroso parecido físico que comparte con su hermana Gabrielle Haaland, generando cientos de bromas y memes entre los aficionados. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente luego de que Noruega siguiera dando de qué hablar en el Mundial 2026.

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😳🇳🇴 ¡El parecido dejó a todos haciendo doble toma! 😂 Tras el partido ante Costa de Marfil, Erling Haaland fue directo a abrazar a su hermana, pero en redes muchos quedaron sorprendidos por el increíble parecido entre ambos. Algunos incluso bromean con que ¡ella se parece más a Haaland que el propio Haaland! 😂⚽ ¿Tú qué opinas? ¿Sí se parecen o es pura exageración? 👀 #Haaland #Noruega #Fútbol #Mundial2026 #Viral

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Sin embargo, esta vez no fueron los goles de Erling Haaland los que captaron la atención, sino una fotografía familiar que hizo que miles de usuarios aseguraran, entre risas, que "la hermana de Haaland se parece más a Haaland que el propio Haaland".

El gran parecido entre ambos sorprendió a fanáticos de distintas partes del mundo, quienes reaccionaron inmediato.  El mismo color de cabello, los rasgos faciales, la expresión y hasta la sonrisa hicieron que la publicación se volviera viral en cuestión de horas, provocando una avalancha de comentarios en redes sociales.

Más de Erling Haaland

Aunque muchos apenas la están conociendo, Gabrielle Haaland no es una desconocida en Noruega.  En el pasado fue reconocida por formar parte de una unidad especial de operaciones marítimas, participando en misiones de seguridad y rescate, lo que le valió un importante reconocimiento en su país.

La familia Haaland también destaca por su historial deportivo. El padre del atacante, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y jugó durante varios años en la Premier League, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón.

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Ese legado deportivo ha acompañado a Erling desde muy pequeño y es parte de la historia detrás de su exitosa carrera. Mientras tanto, el delantero continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026. Noruega volvió la justa deportiva después de una larga ausencia y Haaland ha respondido con actuaciones que lo mantienen entre los futbolistas más seguidos del torneo.

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