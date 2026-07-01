La Virgen, protagonista en el momento más angustiante de Nico Williams

Entre la incertidumbre y el miedo, Nico Williams encontró refugio en la fe mientras esperaba el resultado de los exámenes médicos de su lesión.

La lesión sufrida por Nico Williams en el encuentro de la selección española frente a Uruguay provocó momentos de incertidumbre para el delantero, quien admitió que temió lo peor mientras esperaba el resultado de los exámenes médicos. En una entrevista concedida a RTVE, el futbolista reveló que incluso recurrió a la fe durante esas horas de angustia. "Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar. Al principio estaba hundido después de lesionarme, porque ya sabía lo que me había pasado. Cuando me hicieron las pruebas estuve rezando un poco a ver si se me aparecía la Virgen y por suerte me ha escuchado", expresó.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El milagro detrás de la recuperación de Nico Williams

Tras conocer que la lesión no era tan grave como imaginaba, Williams aseguró que cambió rápidamente su estado de ánimo y centró todos sus esfuerzos en acelerar su recuperación. "Soy bastante cabezón. El mismo día que me fastidié con la lesión estuve más bajito de ánimos. Al día siguiente ya tenía claro que quería ayudar al equipo, fuese como fuese, entrenar e intentar agilizar esos plazos respecto a la lesión", comentó, dejando en evidencia su compromiso por volver cuanto antes a la actividad.

El extremo también hizo un repaso de la complicada temporada que atravesó debido a una pubalgia, una dolencia que condicionó su rendimiento durante varios meses. "Había días que no podía levantarme de la cama, ni ir al baño, ni entrenar; y muchas veces tenía que entrenar y jugar medicado", confesó.

Pese a todas las dificultades, Nico Williams considera que las adversidades le dejaron importantes enseñanzas. "Son situaciones de la vida que me tenían que tocar. Me han pasado y me ha hecho madurar y crecer como persona y como profesional. Ahora toca saber sufrir otra vez, saber levantar la cabeza porque la vida es así y no perdona a nadie", afirmó.

Nico Williams en la acción contra Uruguay en la que se lesionó - Agencia EFE

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