“La historia no ha acabado”, dice Nico Williams tras su lesión en el Mundial

 Nico Williams: 'La historia no ha acabado' tras su lesión
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
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Czech Republic CRZ
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Canada CAN
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Switzerland SWI
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
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24/06 16:00 HS
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
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Turkey TUR
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Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
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Curacao CUR
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Finalizado
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15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
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16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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“La historia no ha acabado”, dice Nico Williams tras su lesión en el Mundial

por Amilcar Avila
Nico Williams en la acción contra Uruguay en la que se lesionó, Agencia EFE
Nico Williams en la acción contra Uruguay en la que se lesionó / FOTO: Agencia EFE

El extremo de España sufre una lesión muscular de grado moderado tras una dura entrada ante Uruguay. El jugador publicó un emotivo mensaje en redes en el que asegura que luchará por volver al Mundial.

Nico Williams vive un nuevo contratiempo en el Mundial 2026. El extremo de la selección española sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras la dura entrada recibida en los minutos finales del partido ante Uruguay, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos.

La acción se produjo en el tiempo añadido, cuando el futbolista del Athletic Club recibió un fuerte impacto por detrás de Nicolás de la Cruz, lo que obligó a detener el juego y encendió las alarmas en la concentración española.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el diagnóstico tras las pruebas médicas realizadas en un hospital de Chattanooga, Tennessee, donde España tiene su campo base durante la primera fase del torneo.

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Nico Williams atendió a medios de comunicación previo al juego contra Uruguay - EFE

"Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay", informó la federación. El parte añadió además que "la lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad".

Aunque el diagnóstico no cierra la puerta a su participación en lo que resta del campeonato, su continuidad dependerá de la evolución física y del recorrido de España en el torneo.

El extremo llegaba al Mundial tras una temporada complicada en la que una pubalgia le hizo perder continuidad con su club, sumando cerca de 20 partidos ausente. Aun así, fue incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente con la idea de que alcanzara su mejor versión durante la competición. 

En la fase de grupos, Nico Williams fue ganando minutos progresivamente: disputó tres minutos ante Cabo Verde, 39 frente a Arabia Saudí y 14 contra Uruguay, partido en el que sufrió la lesión que ha cambiado su panorama.

Tras conocerse el alcance del problema físico, el jugador publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que repasó el difícil último año de su carrera y dejó claro que no piensa rendirse.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado...", escribió el extremo, quien relató el calvario vivido con la pubalgia, la ansiedad y las recaídas musculares.

En su mensaje, también recordó cómo llegó a convivir con el dolor en su vida diaria y cómo el futbol dejó de ser disfrute en algunos momentos de su recuperación. Sobre la acción que provocó la nueva lesión, señaló que fue "una jugada innecesaria" que, a su juicio, pudo evitarse, aunque evitó entrar en polémicas directas.

Pese a todo, el jugador cerró su comunicado con un mensaje de esperanza y determinación: "Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante".

Y remató con una frase que resume su estado anímico actual: "La historia no ha acabado".

Mientras tanto, Nico Williams permanecerá concentrado con la selección española, a la espera de su evolución, con la esperanza de que el recorrido del equipo le permita volver a tener minutos en el torneo.

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