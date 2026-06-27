“La historia no ha acabado”, dice Nico Williams tras su lesión en el Mundial

El extremo de España sufre una lesión muscular de grado moderado tras una dura entrada ante Uruguay. El jugador publicó un emotivo mensaje en redes en el que asegura que luchará por volver al Mundial.

Nico Williams vive un nuevo contratiempo en el Mundial 2026. El extremo de la selección española sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras la dura entrada recibida en los minutos finales del partido ante Uruguay, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos.

La acción se produjo en el tiempo añadido, cuando el futbolista del Athletic Club recibió un fuerte impacto por detrás de Nicolás de la Cruz, lo que obligó a detener el juego y encendió las alarmas en la concentración española.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el diagnóstico tras las pruebas médicas realizadas en un hospital de Chattanooga, Tennessee, donde España tiene su campo base durante la primera fase del torneo.

Nico Williams atendió a medios de comunicación previo al juego contra Uruguay - EFE

"Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay", informó la federación. El parte añadió además que "la lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad".

Aunque el diagnóstico no cierra la puerta a su participación en lo que resta del campeonato, su continuidad dependerá de la evolución física y del recorrido de España en el torneo.

El extremo llegaba al Mundial tras una temporada complicada en la que una pubalgia le hizo perder continuidad con su club, sumando cerca de 20 partidos ausente. Aun así, fue incluido en la convocatoria de Luis de la Fuente con la idea de que alcanzara su mejor versión durante la competición.

En la fase de grupos, Nico Williams fue ganando minutos progresivamente: disputó tres minutos ante Cabo Verde, 39 frente a Arabia Saudí y 14 contra Uruguay, partido en el que sufrió la lesión que ha cambiado su panorama.

Tras conocerse el alcance del problema físico, el jugador publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que repasó el difícil último año de su carrera y dejó claro que no piensa rendirse.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado...", escribió el extremo, quien relató el calvario vivido con la pubalgia, la ansiedad y las recaídas musculares.

En su mensaje, también recordó cómo llegó a convivir con el dolor en su vida diaria y cómo el futbol dejó de ser disfrute en algunos momentos de su recuperación. Sobre la acción que provocó la nueva lesión, señaló que fue "una jugada innecesaria" que, a su juicio, pudo evitarse, aunque evitó entrar en polémicas directas.

Pese a todo, el jugador cerró su comunicado con un mensaje de esperanza y determinación: "Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante".

Y remató con una frase que resume su estado anímico actual: "La historia no ha acabado".

Mientras tanto, Nico Williams permanecerá concentrado con la selección española, a la espera de su evolución, con la esperanza de que el recorrido del equipo le permita volver a tener minutos en el torneo.

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