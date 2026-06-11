 Yamal y Williams entrenan con la selección de España
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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18/06 10:00 HS
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South Korea SKO
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Mexico MEX
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Qatar QAT
Brazil BRA
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Haiti HAI
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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España: Lamine Yamal y Nico Williams entrenan con el grupo

por Amilcar Avila
El delantero de la selección española de futbol Lamine Yamal., EFE
El delantero de la selección española de futbol Lamine Yamal. / FOTO: EFE

Lamine Yamal y Nico Williams trabajaron al mismo ritmo que el grupo, alimentando las expectativas de cara al debut ante Cabo Verde el próximo lunes.

Primer entrenamiento de la selección de España tras los amistosos de preparación y previo al debut en el Mundial del día 15 de junio ante Cabo Verde, en el que Luis de la Fuente pudo contar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros con Lamine Yamal y Nico Williams, aumentando sus opciones de estar en el estreno.

Una noticia que los futbolistas celebraron con un pasillo de collejas a Lamine Yamal y Nico Williams antes de comenzar el entrenamiento. "Celebración" que sufrieron también Unai Simón, por su 29 cumpleaños este jueves, y Javier Alfaro, podólogo de la selección española de fútbol, también cumpleañero.

Los futbolistas de España quisieron que Rodri sufriera también ese pasillo de collejas, pero el capitán de España se negó, a pesar de que Unai Simón intentó agarrarle, e instó a sus compañeros a comenzar el trabajo sobre el césped, después de 30 minutos de ejercicios en el gimnasio.

Una sesión en la Baylor School de Chattanooga, tras dos días de descanso, en la que Lamine Yamal y Nico Williams fueron los protagonistas.

Ambos futbolistas, que iniciaron la concentración con sendas lesiones musculares, completaron su proceso de recuperación y este jueves entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros.

El que aún entrena en el gimnasio es Víctor Muñoz. El extremo de Osasuna maneja plazos más prolongados para volver con el grupo y no estará disponible para el debut ante Cabo Verde.

Un partido que el entrenador de España, Luis de la Fuente, empezó a preparar, ya tras disputar los dos amistosos de preparación, bajo el calor, 29 grados, y la humedad 71%, condiciones climáticas que vivirán durante el Mundial aunque para sus dos primeros partidos de la fase de grupos, en el Atlanta Stadium, contarán con techo y aire acondicionado que proporcionarán un clima más agradable para los futbolistas.

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