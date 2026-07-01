 Manuel Neuer se despide de Alemania tras el Mundial 2026
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“Este desenlace duele muchísimo”: el emotivo mensaje con el que Neuer se despide de Alemania

por Amilcar Avila
Manuel Neuer anunció en sus redes sociales su adiós definitivo a la selección de Alemania, EFE
Manuel Neuer anunció en sus redes sociales su adiós definitivo a la selección de Alemania / FOTO: EFE

El histórico portero puso fin a su segunda etapa con la selección alemana con un emotivo mensaje, en el que lamentó la temprana despedida del torneo y agradeció el apoyo recibido durante 16 años.

Tras la inesperada eliminación de Alemania en el Mundial 2026, Manuel Neuer anunció este miércoles su retiro definitivo de la selección nacional, cerrando una trayectoria de 16 años marcada por títulos, liderazgo y una de las carreras más destacadas bajo los tres palos.

El guardameta de 40 años confirmó su decisión mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su profunda tristeza por la derrota frente a Paraguay que puso fin al camino de la "Mannschaft" en el torneo.

"La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo", escribió.

Manuel Neuer explicó que decidió regresar a la selección, después de haberse retirado en 2024, porque siempre sintió un enorme orgullo por representar a Alemania. Además, aseguró que buscó aportar su experiencia en un grupo con varios futbolistas jóvenes, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El veterano portero disputó 128 partidos con la camiseta alemana y fue una de las figuras del equipo que conquistó el título en el Mundial de Brasil 2014. A lo largo de su carrera internacional participó en cuatro Copas del Mundo y se consolidó como uno de los referentes del fútbol alemán.

"A pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso", señaló Manuel Neuer, quien también agradeció el respaldo de los aficionados durante su extensa trayectoria con la selección.

Aunque cierra definitivamente su etapa con Alemania, Manuel Neuer continuará su carrera a nivel de clubes con el Bayern de Múnich, equipo con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2027. Su despedida marca el final de una era para el combinado germano, que ahora deberá afrontar una nueva etapa sin uno de los porteros más influyentes de su historia. Con información de EFE

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