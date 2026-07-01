Chilavert: “Si la prostitución llegó al futbol, está todo perdido”

El histórico exportero paraguayo arremete contra la novia paraguaya del Mundial, Larissa Riquelme.

El exportero paraguayo, José Luis Chilavert, es tema de conversación en su país y a nivel internacional. Primero, por sus declaraciones en contra del portero de la "Albirroja", Orlando Gill, y en las últimas horas por la fuerte respuesta dada a la modelo, conductora y periodista Larissa Riquelme.

La polémica con Chilavert surgió en la previa del partido entre Paraguay y Alemania por los dieciseisavos de final del Campeonato Mundial de la FIFA 2026, donde criticó al portero paraguayo Orlando Gill por ser un jugador que no hablaba y no dirigía a su zaga.

Dichas declaraciones causaron un terremoto mediático en Paraguay, pero posteriormente, Gill demostró ser capaza de hacer grandes cosas y fue una de las figuras en la victoria de los paraguayos frente a los alemanes. Incluso, Gill destacó en la tanda de penales.

Chilavert calienta el duelo ante Alemania: “Paraguay no puede achicarse” El histórico portero paraguayo, José Luis Chilavert, aseguró que el equipo tiene armas suficientes para sorprender a Alemania este lunes durante el juego de los dieciseisavos del Mundial 2026.

Mensaje de Larissa Riquelme

Tras aquella polémica, fue la hoy periodista Larissa Riquelme quien salió a tirar una indirecta en su red social X, la cual de forma inmediata llegó a José Luis Chilavert, quien no se quedó cayado y lanzó una fuerte crítica, la cual terminó por insultar a la paraguaya que en el 2010 fue elegida como la "Novia del Mundial".

"Qué curiosa es la memoria de algunos... Hace unos días bajaban la caña a la selección y al técnico. Hoy son los primeros en festejar la clasificación. Así es el futbol: los resultados cambian partidos, pero no deberían cambiar la coherencia", escribió Larissa Riquelme es su perfil personal.

A esta publicación llegó una respuesta, y fue la del exportero guaraní. Chilavert escribió: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al futbol, está todo perdido. Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del futbol paraguayo".

Dicho cruce de palabras pone a ambos personajes en la palestra de la opinión pública paraguaya y a nivel internacional con comentarios y opiniones divididas.

Paraguay dio la sorpresa y eliminó a la potencia mundial alemana y ahora disputará los octavos de final frente a la Francia de Kylian Mbappé, candidata número uno para ser campeona del mundo.

Mensaje de Larissa Riquelme y respuesta de José Luis Chilavert - Captura de imagen de X

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