EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal

El conjunto africano iguala, por el momento, el papel hecho en Catar 2022 donde jugó la fase de los mejores 16.
La experimentada selección de Bélgica se enfrentó este miércoles 1 de junio a su similar de Senegal en la novena serie de eliminación directa de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se celebra desde el pasado 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Con 15 participaciones mundialistas, los belgas buscaban clasificar a la fase de octavos de final, por su parte, los senegaleses, que experimentaban su cuarta Copa del Mundo, buscaban repetir lo de la edición del 2022 cuando llegaron a dicha instancia.
- Rudi García, seleccionador de Bélgica, salió con: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim de Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Keteleare
- Mientras tanto, Pape Thiaw, jugó con: Mory Diaw, Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr y Iliman Ndiaye
Incidencias del partido
Goles
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25'H. Diarra (0 - 1)
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51'I. Sarr (0 - 2)
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86'R. Lukaku (1 - 2)
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89'Y. Tielemans (2 - 2)
Tarjetas
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64'B. Mechele - tarjeta amarilla
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67'L. Camara - tarjeta amarilla
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90'R. Garcia - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Belgium
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27/06New Zealand 1 - 5 Belgium
World Cup | Finalizado
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21/06Belgium 0 - 0 Iran
World Cup | Finalizado
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15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
Últimos de Senegal
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26/06Senegal 5 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
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23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
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16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
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10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Brandon Mechele
- Arthur Theate
- Maxim De Cuyper
- Youri Tielemans
- Hans Vanaken
- Leandro Trossard
- Kevin De Bruyne
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere
- Mory Diaw
- Krépin Diatta
- Pathé Ismaël Ciss
- Moussa Niakhaté
- Ismail Jakobs
- Habib Diarra
- Idrissa Gana Gueye
- Pape Gueye
- Iliman Ndiaye
- Ismaïla Sarr
- Sadio Mané
Empate dramático
El partido comenzó un poco frío, pero poco a poco Senegal empezó a tomar protagonismos ante la favorita, la selección de Bélgica.
Al 13, llegó la primera gran emoción del partido. Se equivocó en la salida Courtois, que tocó con la mano un centro de Jakobs, pero dejó muerto el balón en el área. Llegó apurado Ismaïla Sarr, que acabó tirando al poste.
Posteriormente, Senegal dio el golpe letal en el partido. Minuto 24 y gol de Mouhamadou Diarra para el 0-1, y la sorpresa en Seattle. Un gol que confirmaba el buen momento de los africanos en el partido.
Más adelante, el duelo se vio interrumpido por algunos segundos tras la invasión de un aficionado al terreno de las acciones, el cual fue retirado por elementos de seguridad.
Para el segundo tiempo, Senegal siguió presionando y cerrándole los espacios a Bélgica, que comenzaba ya a jugar con los temas de desesperación e impotencia.
Al minuto 51 aparecía en un buen contragolpe Ismaïla Sarr para matar a Thibaut Courtois y con ello colocaba el 0-2, un marcador que parecía lapidario por lo poco mostrado por el conjunto belga.
Bélgica estaba tan mal dentro del terreno de juego, que el técnico Rudi García tuvo que retirar al 55 a Kevin De Bruyne, una de las grandes figuras y referente de los "Diablos Rojos", pero que hoy desapareció ante el poderío africano.
En la recta final del partido, Romelu Lukaku encontró el gol del descuento y puso el 1-2 al 86, dejando las puertas abiertas a una ilusión de un empate milagroso. Y como el futbol es así, de impredecible, los belgas necesitaron de dos minutos para igualar las acciones, ya que al 88 vino el 2-2 y fue obra de Youri Tielemans para enviar el duelo a tiempo extra.