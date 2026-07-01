EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal

El conjunto africano iguala, por el momento, el papel hecho en Catar 2022 donde jugó la fase de los mejores 16.

La experimentada selección de Bélgica se enfrentó este miércoles 1 de junio a su similar de Senegal en la novena serie de eliminación directa de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se celebra desde el pasado 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 15 participaciones mundialistas, los belgas buscaban clasificar a la fase de octavos de final, por su parte, los senegaleses, que experimentaban su cuarta Copa del Mundo, buscaban repetir lo de la edición del 2022 cuando llegaron a dicha instancia.

Rudi García, seleccionador de Bélgica, salió con: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim de Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Keteleare

Mientras tanto, Pape Thiaw, jugó con: Mory Diaw, Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr y Iliman Ndiaye

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Belgium Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 94' 2 - 2 Alargue: 0 - 0 Actualizar marcador Senegal Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Said Martinez, Honduras Definición Alargue: 0 - 0 Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 25' Gol de H. Diarra. Senegal deja el marcador 0 - 1 46' Cambio en Belgium: C. De Ketelaere por R. Lukaku 51' Gol de I. Sarr. Senegal deja el marcador 0 - 2 56' Cambio en Belgium: K. De Bruyne por N. Raskin 56' Cambio en Belgium: J. Doku por D. Lukebakio 63' Cambio en Belgium: H. Vanaken por D. Moreira 64' B. Mechele ve tarjeta amarilla 66' Cambio en Senegal: P. Gueye por L. Camara 67' L. Camara ve tarjeta amarilla 73' Cambio en Senegal: I. Ndiaye por I. Mbaye 73' Cambio en Senegal: H. Diarra por P. M. Sarr 78' Cambio en Belgium: M. De Cuyper por T. Meunier 86' Gol de R. Lukaku. Belgium deja el marcador 1 - 2 89' Gol de Y. Tielemans. Belgium deja el marcador 2 - 2 90' R. Garcia ve tarjeta amarilla 93' Cambio en Senegal: S. Mane por N. Jackson 93' Cambio en Senegal: I. Jakobs por M. Diouf 96' Cambio en Senegal: I. Gueye por B. Sapoko Ndiaye Goles 25' H. Diarra (0 - 1)

51' I. Sarr (0 - 2)

86' R. Lukaku (1 - 2)

89' Y. Tielemans (2 - 2) Tarjetas 64' B. Mechele - tarjeta amarilla

67' L. Camara - tarjeta amarilla

90' R. Garcia - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Belgium 27/06 New Zealand 1 - 5 Belgium

World Cup | Finalizado

21/06 Belgium 0 - 0 Iran

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado Últimos de Senegal 26/06 Senegal 5 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado

10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Belgium Senegal 4 Tiros de esquina 1 15 Saques de banda 14 12 Tiros libres 21 8 Saques de meta 10 0 Penal 0 5 Cambio 6 109 Ataques 107 65 Ataques peligrosos 60 4 Remates al arco 4 13 Remates desviados 9 53% Posesión 47% 16 Remates totales 13 4 Remates a puerta 4 8 Remates fuera 8 4 Remates bloqueados 1 9 Remates dentro del área 9 7 Remates fuera del área 4 19 Faltas 10 2 Fuera de juego 2 1 Tarjetas amarillas 1 2 Atajadas 3 614 Pases totales 546 534 Pases precisos 463 Alineaciones Belgium Belgium Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Brandon Mechele

Arthur Theate

Maxim De Cuyper

Youri Tielemans

Hans Vanaken

Leandro Trossard

Kevin De Bruyne

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere Senegal Senegal Mory Diaw

Krépin Diatta

Pathé Ismaël Ciss

Moussa Niakhaté

Ismail Jakobs

Habib Diarra

Idrissa Gana Gueye

Pape Gueye

Iliman Ndiaye

Ismaïla Sarr

Sadio Mané

Empate dramático

El partido comenzó un poco frío, pero poco a poco Senegal empezó a tomar protagonismos ante la favorita, la selección de Bélgica.

Al 13, llegó la primera gran emoción del partido. Se equivocó en la salida Courtois, que tocó con la mano un centro de Jakobs, pero dejó muerto el balón en el área. Llegó apurado Ismaïla Sarr, que acabó tirando al poste.

Posteriormente, Senegal dio el golpe letal en el partido. Minuto 24 y gol de Mouhamadou Diarra para el 0-1, y la sorpresa en Seattle. Un gol que confirmaba el buen momento de los africanos en el partido.

Más adelante, el duelo se vio interrumpido por algunos segundos tras la invasión de un aficionado al terreno de las acciones, el cual fue retirado por elementos de seguridad.

Para el segundo tiempo, Senegal siguió presionando y cerrándole los espacios a Bélgica, que comenzaba ya a jugar con los temas de desesperación e impotencia.

Al minuto 51 aparecía en un buen contragolpe Ismaïla Sarr para matar a Thibaut Courtois y con ello colocaba el 0-2, un marcador que parecía lapidario por lo poco mostrado por el conjunto belga.

Bélgica estaba tan mal dentro del terreno de juego, que el técnico Rudi García tuvo que retirar al 55 a Kevin De Bruyne, una de las grandes figuras y referente de los "Diablos Rojos", pero que hoy desapareció ante el poderío africano.

En la recta final del partido, Romelu Lukaku encontró el gol del descuento y puso el 1-2 al 86, dejando las puertas abiertas a una ilusión de un empate milagroso. Y como el futbol es así, de impredecible, los belgas necesitaron de dos minutos para igualar las acciones, ya que al 88 vino el 2-2 y fue obra de Youri Tielemans para enviar el duelo a tiempo extra.

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