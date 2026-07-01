 EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal
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02 Belgium Belgium Senegal Senegal 02
107:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
94
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
EN VIVO: Minuto a minuto del Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

El conjunto africano iguala, por el momento, el papel hecho en Catar 2022 donde jugó la fase de los mejores 16.

La experimentada selección de Bélgica se enfrentó este miércoles 1 de junio a su similar de Senegal en la novena serie de eliminación directa de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se celebra desde el pasado 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.  

Con 15 participaciones mundialistas, los belgas buscaban clasificar a la fase de octavos de final, por su parte, los senegaleses, que experimentaban su cuarta Copa del Mundo, buscaban repetir lo de la edición del 2022 cuando llegaron a dicha instancia.

  • Rudi García, seleccionador de Bélgica, salió con: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim de Cuyper, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Keteleare
  • Mientras tanto, Pape Thiaw, jugó con: Mory Diaw, Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr y Iliman Ndiaye
Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Belgium
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 94'
2 - 2
01/07/2026 - 14:00
Alargue: 0 - 0
Actualizar marcador
Senegal
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Said Martinez, Honduras
Definición
Alargue: 0 - 0

Incidencias del partido

25'
goal
Gol de H. Diarra. Senegal deja el marcador 0 - 1
46'
cambio
Cambio en Belgium: C. De Ketelaere por R. Lukaku
51'
goal
Gol de I. Sarr. Senegal deja el marcador 0 - 2
56'
cambio
Cambio en Belgium: K. De Bruyne por N. Raskin
56'
cambio
Cambio en Belgium: J. Doku por D. Lukebakio
63'
cambio
Cambio en Belgium: H. Vanaken por D. Moreira
64'
card
B. Mechele ve tarjeta amarilla
66'
cambio
Cambio en Senegal: P. Gueye por L. Camara
67'
card
L. Camara ve tarjeta amarilla
73'
cambio
Cambio en Senegal: I. Ndiaye por I. Mbaye
73'
cambio
Cambio en Senegal: H. Diarra por P. M. Sarr
78'
cambio
Cambio en Belgium: M. De Cuyper por T. Meunier
86'
goal
Gol de R. Lukaku. Belgium deja el marcador 1 - 2
89'
goal
Gol de Y. Tielemans. Belgium deja el marcador 2 - 2
90'
card
R. Garcia ve tarjeta amarilla
93'
cambio
Cambio en Senegal: S. Mane por N. Jackson
93'
cambio
Cambio en Senegal: I. Jakobs por M. Diouf
96'
cambio
Cambio en Senegal: I. Gueye por B. Sapoko Ndiaye

Goles

  • 25'
    Gol
    H. Diarra (0 - 1)
  • 51'
    Gol
    I. Sarr (0 - 2)
  • 86'
    Gol
    R. Lukaku (1 - 2)
  • 89'
    Gol
    Y. Tielemans (2 - 2)

Tarjetas

  • 64'
    Tarjeta
    B. Mechele - tarjeta amarilla
  • 67'
    Tarjeta
    L. Camara - tarjeta amarilla
  • 90'
    Tarjeta
    R. Garcia - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Belgium

  • 27/06
    New Zealand
    New Zealand 1 - 5 Belgium
    World Cup | Finalizado
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    Belgium
    Belgium 0 - 0 Iran
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
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  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado

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    Senegal
    Senegal 5 - 0 Iraq
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  • 23/06
    Norway
    Norway 3 - 2 Senegal
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  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
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  • 10/06
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Belgium
Senegal
4
Tiros de esquina
1
15
Saques de banda
14
12
Tiros libres
21
8
Saques de meta
10
0
Penal
0
5
Cambio
6
109
Ataques
107
65
Ataques peligrosos
60
4
Remates al arco
4
13
Remates desviados
9
53%
Posesión
47%
16
Remates totales
13
4
Remates a puerta
4
8
Remates fuera
8
4
Remates bloqueados
1
9
Remates dentro del área
9
7
Remates fuera del área
4
19
Faltas
10
2
Fuera de juego
2
1
Tarjetas amarillas
1
2
Atajadas
3
614
Pases totales
546
534
Pases precisos
463

Alineaciones

Belgium
  • Thibaut Courtois
  • Timothy Castagne
  • Brandon Mechele
  • Arthur Theate
  • Maxim De Cuyper
  • Youri Tielemans
  • Hans Vanaken
  • Leandro Trossard
  • Kevin De Bruyne
  • Jérémy Doku
  • Charles De Ketelaere
Senegal
  • Mory Diaw
  • Krépin Diatta
  • Pathé Ismaël Ciss
  • Moussa Niakhaté
  • Ismail Jakobs
  • Habib Diarra
  • Idrissa Gana Gueye
  • Pape Gueye
  • Iliman Ndiaye
  • Ismaïla Sarr
  • Sadio Mané

Empate dramático 

El partido comenzó un poco frío, pero poco a poco Senegal empezó a tomar protagonismos ante la favorita, la selección de Bélgica.

Al 13, llegó la primera gran emoción del partido. Se equivocó en la salida Courtois, que tocó con la mano un centro de Jakobs, pero dejó muerto el balón en el área. Llegó apurado Ismaïla Sarr, que acabó tirando al poste.

Posteriormente, Senegal dio el golpe letal en el partido. Minuto 24 y gol de Mouhamadou Diarra para el 0-1, y la sorpresa en Seattle. Un gol que confirmaba el buen momento de los africanos en el partido.

Más adelante, el duelo se vio interrumpido por algunos segundos tras la invasión de un aficionado al terreno de las acciones, el cual fue retirado por elementos de seguridad.

Para el segundo tiempo, Senegal siguió presionando y cerrándole los espacios a Bélgica, que comenzaba ya a jugar con los temas de desesperación e impotencia.

Al minuto 51 aparecía en un buen contragolpe Ismaïla Sarr para matar a Thibaut Courtois y con ello colocaba el 0-2, un marcador que parecía lapidario por lo poco mostrado por el conjunto belga.

Bélgica estaba tan mal dentro del terreno de juego, que el técnico Rudi García tuvo que retirar al 55 a Kevin De Bruyne, una de las grandes figuras y referente de los "Diablos Rojos", pero que hoy desapareció ante el poderío africano. 

En la recta final del partido,  Romelu Lukaku encontró el gol del descuento y puso el 1-2 al 86, dejando las puertas abiertas a una ilusión de un empate milagroso. Y como el futbol es así, de impredecible, los belgas necesitaron de dos minutos para igualar las acciones, ya que al 88 vino el 2-2 y fue obra de Youri Tielemans para enviar el duelo a tiempo extra. 

Mundial 2026: Bélgica vs. Senegal | EFE

Mundial 2026: Bélgica vs. Senegal / EFE

Mundial 2026: Bélgica vs. Senegal | EFE

Mundial 2026: Bélgica vs. Senegal / EFE

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