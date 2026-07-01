Saibari, figura de Marruecos en el Mundial 2026, ficha por el Bayern de Múnich

El centrocampista marroquí, una de las revelaciones del Mundial 2026, firma con el Bayern de Múnich hasta 2031 tras su destacada temporada en el PSV Eindhoven, en una operación valorada en alrededor de 55 millones de euros.

El Bayern de Múnich cerró el fichaje del centrocampista ofensivo Ismael Saibari, internacional con Marruecos y una de las revelaciones del Mundial 2026. El jugador, nacido en Terrassa, ha firmado un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2031, procedente del PSV Eindhoven.

Aunque ninguno de los clubes ha hecho oficiales las cifras del traspaso, diversos medios sitúan la operación en torno a los 55 millones de euros, en lo que sería una de las ventas más importantes en la historia reciente del club neerlandés.

Saibari, de 25 años, se encuentra actualmente concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial, donde su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes europeos. El mediocampista aseguró que llegar al Bayern representa la realización de un sueño.

"Desde niño sueñas con firmar por un club como el Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo y lucha cada temporada por los títulos más importantes", expresó el jugador en declaraciones difundidas por el club alemán.

El marroquí añadió que el estilo de juego del equipo bávaro encaja con sus características y destacó el papel del entrenador Vincent Kompany en su decisión de fichar por el conjunto alemán.

Desde la dirección deportiva del Bayern, Max Eberl destacó que se trata de un fichaje planificado a largo plazo y que el club se posicionó con anticipación para asegurar su incorporación. Por su parte, Christoph Freund subrayó la versatilidad, intensidad y capacidad goleadora del futbolista.

Saibari deja el PSV Eindhoven tras una etapa en la que disputó 142 partidos, con 42 goles y 29 asistencias, además de conquistar tres títulos consecutivos de la Eredivisie.

El jugador se despidió del club neerlandés con un mensaje de agradecimiento, en el que reconoció el crecimiento personal y profesional que experimentó en el equipo.

"Es una marcha con sentimientos encontrados. El Bayern es un club increíblemente maravilloso, pero al mismo tiempo voy a echar mucho de menos a mucha gente en el PSV", afirmó.

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